Tekirdağ'da yükselen hava sıcaklıkları Marmara Denizi'nde plankton patlamasına neden oldu. Suyun rengini turuncu ve kahverengiye çeviren doğa olayı sahil şeridinde şaşkınlığa neden olsa da uzmanlar durumun mevsimsel bir döngü olduğunu vurguladı. Her yıl tekrarlanan bu biyolojik süreç, çevre kirliliği değil, doğal bir ekosistem tepkisi olarak değerlendiriliyor.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde planktonların çoğalması, suyun renginin yer yer turuncu ve kahverengi olmasına yol açtı. Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin dönüşmesi görenleri şaşırttı.

HER YIL YAŞANIYOR

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle plankton artışının her yıl yaşandığını söyledi.

Tekirdağ'da deniz renk değiştirdi, uzmanından açıklama geldi

Kentte zaman zaman denizde bu durumun yaşandığına işaret eden Tecer, "Hava sıcaklıklarının arttığı bu dönemde denizde mevsimsel değişimler oluyor. Bütün doğada olduğu gibi denizde de zaman zaman bazı mevsimsel olaylar oluyor. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içlerinde patlama yaşar. Planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi renklere dönüşebilir." dedi.

Bölge sakinlerinden Orhan Çebi de renk değişiminin mevsimsel olduğunu ve endişe edilecek bir durumun olmadığını dile getirdi.

Öte yandan planktonların neden olduğu görüntü havadan drone kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler:

