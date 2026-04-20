NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 21-22 Nisan 2026 tarihlerinde resmi bir ziyaretle Türkiye'yi ziyaret edecek.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, kritik temaslar için yarın Ankara’ya geliyor.

Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek olan Rutte’nin çantasındaki en önemli madde, Temmuz ayında Ankara’da yapılacak tarihi NATO Zirvesi ve bölgedeki sıcak çatışmalar olacak.

Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de bir araya gelerek bölgesel ve küresel güvenlik dosyalarını masaya yatıracak.

2026 ZİRVESİ İÇİN GERİ SAYIM: ADRES BEŞTEPE

Ziyaretin ana gündem maddesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olan 2026 NATO Zirvesi'nin hazırlıkları.

Türkiye, 2004’teki İstanbul Zirvesi’nin ardından tarihinde ikinci kez NATO liderlerini ağırlamaya hazırlanırken, Rutte’nin bu ziyareti ev sahibi Türkiye ile eş güdümü sağlamayı hedefliyor.

NATO Genel Sekreteri Rutte Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu

RUTTE: "ANKARA ZİRVESİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Rutte, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rutte, müttefiklerin geçen yılki NATO Zirvesi’nde savunmaya daha fazla yatırım yapmak, savunma üretimini artırmak ve Ukrayna’yı desteklemeyi sürdürmek yönünde tarihi kararlar aldığını anımsattı.

Bu yıl Ankara’da düzenlenecek zirvenin NATO’nun bunları nasıl hayata geçirdiğine odaklanacağını ifade eden Rutte, savunma harcamalarını artırmanın, halkı güvende tutacak güçlere, kaynaklara ve kabiliyetlere sahip olmak için zorunlu olduğunu belirtti ve bunun tüm NATO müttefikleri için geçerli olduğuna vurgu yaptı.

Rutte, savunma harcamaları konusunu, müttefik ülkelere yaptığı her ziyarette ele aldıklarını hatırlatarak, "Ankara zirvesini sabırsızlıkla bekliyorum çünkü savunma harcamaları konusuna açıkça değinilecek. Zirvede kesinlikle Ukrayna meselesi gibi temel bir konu da ele alınacak. Bence savunma sanayi üretimine de büyük ölçüde odaklanılacak. Çünkü sadece paraya sahip olmak yetmez, aynı zamanda savunma sanayi üretim kapasitesine de sahip olmanız gerekir." ifadelerini kullandı.

