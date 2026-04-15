ABD Başkanı Donald Trump’ın ittifaktan ayrılma sinyalleri üzerine Avrupa ülkeleri, "ABD’siz bir savunma yapısı" için hazırlıklara başladı. Uzun süredir Amerika’nın askeri desteğine odaklanan Almanya’nın da dahil olduğu yeni stratejide nükleer güvenlik, lojistik ve komuta kontrol mekanizmaları tamamen özerk sisteme bürünecek.

Wall Street Journal’ın Berlin ve Brüksel kaynaklarına dayandırdığı iddialara göre ABD’nin İran savaşına destek vermeyen müttefiklerini "korkak" olarak tasvir etmesi ve NATO’yu "kağıttan kaplan" olarak görmesinin ardından, Avrupalı liderler acil durum planı hazırladı.

Avrupa’nın Trump’sız NATO planı hazır!

ALMANYA’NIN TARİHİ KARARI: MERZ EKSEN DEĞİŞTİRDİ

Avrupa savunmasında onlarca yıldır devam eden "Washington bağımlılığı" Berlin’de son buldu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Donald Trump’ın müttefiklik bağlarına sadık kalmayacağı ve Ukrayna’yı terk etmeye hazır olduğu sonucuna vararak tarihi bir rota değişikliğine gitti.

Fransa’nın uzun süredir savunduğu "Avrupa egemenliği" fikrine bugüne kadar direnen Berlin, artık Avrupa’nın kendi ordusunu ve savunma sistemlerini kurması için itici güç haline geldi.

GRÖNLAND KRİZİ BARDAĞI TAŞIRDI: "PUTİN DE BUNU BİLİYOR"

Trump’ın NATO üyesi Danimarka’ya bağlı Grönland’ı ele geçirme tehdidi, müttefikler arasında "güvenilir müttefik" kavramını tamamen yerle bir etmişti. Trump, NATO’dan ayrılma tehditlerine ilişkin, "Gerçeği bilmek istiyorsanız her şey Grönland ile başladı. Grönland'ı istiyoruz, vermiyorlar. Ben de tamam, güle güle dedim" diyerek krizi tırmandırmıştı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise sürecin artık geri dönülemez bir noktada olduğuna işaret ederek, "Yükün ABD’den Avrupa’ya kayması artık bir gerçek, bunu yönetmek zorundayız" şeklinde çıkış yaptı.

İSTİHBARAT VE NÜKLEER BOŞLUK NASIL DOLACAK?

Hazırlanan yedek plan, Avrupa’nın en zayıf karnı olan istihbarat ve nükleer caydırıcılık alanlarına odaklanıyor. ABD uyduları ve füze uyarı sistemlerinin yerini doldurmanın kısa vadede imkansız olduğu bilinirken, Fransa ve İngiltere üzerindeki baskı artıyor. Başbakan Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Fransa’nın nükleer şemsiyesinin Almanya’yı da kapsayacak şekilde genişletilmesi için gizli görüşmelere başladığı sızan bilgiler arasında.

"İSTEKLİ KOALİSYON" GÖREVE HAZIR

Almanya’nın başını çektiği bu harekete İngiltere, Fransa, Polonya ve İskandinav ülkeleri de tam destek veriyor. "İstekli Koalisyon" olarak adlandırılan grup, ABD subaylarının çekilmesi durumunda hava savunmasını, lojistik ağlarını ve büyük askeri tatbikatları kimin yöneteceğine dair pratik soruları çözmeye çalışıyor.

