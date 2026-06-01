2026 YKS’ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlanan adaylar sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerine ilişkin duyuruları yakından takip ediyor. ÖSYM’nin açıklayacağı giriş belgeleri, adayların sınava gireceği okul ve salon bilgilerini netleştirecek. Adayların oturumlara girerken YKS sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.

YKS 2026'ya (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sayılı gün kala adayların gündeminde sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri yer alıyor. Üç oturum halinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde hazırlıklarını sürdüren adaylar, hangi okulda sınava gireceklerini öğrenmek için ÖSYM'den gelecek duyuruları yakından takip ediyor. Sınava katılım sağlayacak adaylar, kendileri için belirlenen sınav merkezleri ve okullarda oturumlara girecek. Peki, tarih belli oldu mu? YKS sınav yerleri açıklandı mı?

YKS 2026 TAKVİMİ

2026 YKS maratonu 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Temel Yeterlilik Testi ile başlayacak. TYT oturumu saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

Sınavın ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak.

Yabancı dil puanıyla tercih yapacak adayların katılacağı Yabancı Dil Testi (YDT) de aynı gün gerçekleştirilecek. YDT oturumu 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda, YKS sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıldığı görülüyor. Bu nedenle 2026 YKS kapsamında adayların sınav yeri ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerinin 10 Haziran civarında yayımlanması bekleniyor.

