En hüzünlü ders başı! Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri, yeni okulda eğitime başladı
Kahramanmaraş’taki ‘dehşet okulu’ Ayser Çalık Ortaokulu’nun öğrencileri, bugün farklı okul binasında eğitime yeniden başladı. Saldırıda hayatını kaybeden Ayla öğretmen ve 8 öğrencisi gözyaşları içinde anan öğretmen ve öğrenciler, ders başı yaptı. Bazı veliler, öğrenciler sınıflarına girene kadar okul önünde bekledi.
- Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından okul kapatılmıştı.
- Öğrenciler ve öğretmenler, eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda devam etme kararı almıştı.
- Yeni okul binasında düzenlenen törende, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmuş, İstiklal Marşı okunmuş ve dualar edilmişti.
- Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar okulda görev aldı.
- Veliler, hayatını kaybeden öğrencilerin kendi evlatları olduğunu belirterek derin üzüntülerini dile getirdi.
- Habere göre, saldırı 15 Nisan 2026 tarihinde bir 8. sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirilmiş, 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 13 kişi yaralanmıştı.
Kahramanmaraş’ta 8’i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, Ayser Çalık Ortaokulu kapatılmış, Valilik kararıyla kent genelindeki tüm okullarda eğitime 2 gün ara verilmişti.
BAŞKA OKULLARDA DERS BAŞI
Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin eğitimlerine öğleden sonra Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesine karar verilmişti.
HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI
Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri farklı okul binasında eğitime bugün yeniden başladı. Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Korkunç saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Furkan Sancak Balal, Adnan Göktürk Yeşil, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılıç, Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Yusuf Tarık Gül ve Bayram Nabi Şişik için dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.
VELİLER HALA ENDİŞELİ
Anma töreninde bazı öğretmen ve öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı, bazı veliler öğrenciler sınıflarına girene kadar okul önünde bekledi. Okul Müdürü Cemal Kocabey, "Yeni yuvanıza hoş geldiniz. İnşallah burada huzur içerisinde bir dönem geçirmeniz için başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere biz okul yöneticileri elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" diyerek sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar da okulda görev aldı. Tören sonrası öğrenciler yeni sınıflarına girerek ders başı yaptı.
“HEPSİ BİZİM EVLATLARIMIZ”
Velilerden Bülent İmalı, "Hayatını kaybeden kardeşlerimiz, hepsi bizim evlatlarımız. Hepsine üzüldük. Allah annelerine, babalarına sabırlar versin. Ölenler bizim çocuklarımız olabilirdi. Deprem sonrasında bir deprem daha yaşadık. Bizi çok derinden üzdü. Bir daha böyle acıların yaşanmamasını Allah'tan temenni ediyorum" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, okula sırt çantasında gizlediği silahlarla girmişti. İki ayrı sınıfa girerek dehşet saçan saldırgan, 8’i öğrenci, biri matematik öğretmeni Ayla Kara olmak üzere 9 kişiyi hayattan koparmış, 13 kişiyi de yaralamıştı. Saldırgan, olay yerinde ölmüştü. Valilik kararıyla kent genelindeki tüm okullarda eğitime 2 gün ara verilmişti.