Okul saldırısı sonrası Bakanlık düğmeye bastı! Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı olayı sonrası MEB, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını açıkladı.
Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin idari süreçte ilk somut adım atıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), idari soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını bildirdi.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısının fâili İsa Aras Mersinli'nin yeni görüntüleri
"KONU TİTİZLİKLE İNCELENİYOR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin sürecin Bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."
NE OLMUŞTU?
15 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen korkunç olayda, okulun 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, okula sırt çantasında gizlediği silahlarla girmişti. İki ayrı sınıfa girerek dehşet saçan saldırgan, 8’i öğrenci, biri matematik öğretmeni Ayla Kara olmak üzere 9 kişiyi hayattan koparmış, 13 kişiyi de yaralamıştı. Saldırgan, olay yerinde ölmüştü.
BABASININ RUHSATLI SİLAHLARIYLA KATLİAM YAPTI
Saldırganın babası Uğur Mersinli’nin 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Başmüfettişi olduğu, İsa Aras Mersinli’nin saldırıda babasına ait ruhsatlı silahları kullandığı belirlenmişti. Gözaltına alınan baba ifadesinde, "Oğlumun psikolojik sorunları vardı, tedavi görüyordu. İngilizce içeriklere çok meraklıydı, bilgisayarında ne yaptığını anlamıyordum. Silahların kilitli olduğu sandığı nasıl açtığını bilmiyorum" demişti.