Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde, halk arasında "pusula deniz anası" olarak bilinen kahverengi deniz anaları görüntülendi. Görüntüler ardından pusula denizanası ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Pusula denizanası nedir, zehirli mi?

Marmara kıyılarında yeniden görülmeye başlayan denizanalarının, mevsimsel değişimler ve deniz hareketliliği nedeniyle sahil şeridine ulaştığı düşünülüyor. Tekirdağ açıklarında rastlanan pusula denizanası olarak bilinen kahverengi türün, insan teması halinde cilt üzerinde acı, kızarıklık ve tahriş oluşturabildiği belirtilirken, uzmanlar vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

PUSULA DENİZANASI NEDİR, NERELERDE GÖRÜLÜR?

Kuzey Denizi ve Akdeniz de dahil olmak üzere (ülkemizde Ege, Marmara ve Karadeniz'de de rastlanılmıştır) Kuzeydoğu Atlantik Okyanusu'nun ılıman kıyı sularında yaşayan yaygın bir denizanası türüdür. Erişkin bir bireyde çan çapı 15-25 cm arasındadır.

Sarı-beyaz renkli şeffaf çanlarının üzerinde genellikle 16 adet ''V'' şeklinde, kahverengi renkli, ince ve uzun desenler bulundururlar. Bu desenler merkezdeki kahverengi bir noktayı çevrelerler ve pusulayı andıran bir görüntü oluştururlar. Yaklaşık olarak 24 tentakülü bulunmakla birlikte her bir tentakül av yakalamak ve savunma yapmak amacıyla özelleşmiş nematosistler bulundurur. Bir insanı sokması durumunda sokulan bölgede ve çevresinde yoğun kaşıntı, acı, kabarma, kızarıklık vb. semptomlar oluşabilir; nadiren ölümcül olabilir.

