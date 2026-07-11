Katılım bankacılığında kullanılan finansman yöntemleri arasında yer alan commodity murabaha ve reverse murabaha işlemlerinin kapsamı ve detayları araştırılıyor. Ticarete dayalı bu yöntemler, işleyişleri nedeniyle merak edilen konular arasında yer alıyor.

Faizsiz finans sisteminde ticarete dayalı yöntemler ön plana çıkarken, katılım bankalarının uluslararası piyasalarda kullandığı commodity murabaha ve reverse murabaha işlemleri de sıkça gündeme geliyor. Fazla fonların değerlendirilmesi veya nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla tercih edilen bu yöntemler, işleyiş şekilleri bakımından birbirinden farklı özellikler taşıyor.

COMMODITY MURABAHA NEDİR?

Commodity murabaha, katılım bankalarının uluslararası emtia borsalarından metal veya maden gibi ürünleri peşin olarak satın aldıktan sonra bunları aynı piyasalarda vadeli şekilde satması işlemidir. İşlem sırasında gerçek bir metal veya maden gibi ürünlerin alım satımı yapıldığı için ticari bir faaliyet gerçekleştirilmiş olur. Bu nedenle commodity murabaha, katılım bankacılığında kullanılan faizsiz finansman yöntemlerinden biri olarak kabul edilir.

Commodıty ve reverse murabaha nedir?

REVERSE MURABAHA NEDİR?

Reverse murabaha, borsalar aracılığıyla vadeli olarak aldıkları metal ya da madenleri yine borsada peşin satılma işlemidir. Commodity murabaha ve reverse murabaha işlemleri, İslami finans literatüründe "teverruk" işlemleri arasında değerlendirilir.

COMMODİTY MURABAHA İLE REVERSE MURABAHA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Commodity murabahada metal veya maden gibi ürünler peşin alınır ve vadeli olarak satılır. Reverse murabahada ise borsalar aracılığıyla vadeli olarak alınan metal veya madenler peşin satılarak nakit elde edilir.

MURABAHA NEDEN FAİZSİZ FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KABUL EDİLİR?

Murabahada kazanç, borç üzerinden değil ticarete konu olan malın alım satımından elde edilir. İşlemde malın maliyeti, kar oranı ve satış bedeli önceden açıkça belirlendiği için faiz yerine ticari kar esas alınır. Bu nedenle faizsiz finansman yöntemi olarak kabul edilir.