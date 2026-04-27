İstanbul'da eski eşine "Çocukları neden geç alıyorsun?" diyen adam, sokak ortasında darbedildi. Öfkeli kadın eski kocasına motosiklet kaskıyla saldırırken o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçtiğimiz gün iddiaya göre, bir süre önce boşanan çift, çocukları için aynı sokakta buluştu. Anne çocuklarını almaya geldiğinde ise adam, "Çocukları neden geç alıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Bu duruma sinirlenen kadın, elindeki motosiklet kaskıyla eski kocasına saldırarak küfürler savurdu. Eski koca kadından kaçmaya çalışırken, yaşanan o anları da saniye saniye cep telefonu ile kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası