Eskişehir’de 20 yıl önce, 42 yaşında kaybolan Hamdi Karakuş’un DNA’sı yıllar sonra bir tüfek dipçiğinde tespit edildi. Karakuş’un kaybolmasına ilişkin soruşturmada 12 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre 17 Temmuz 2005 yılında Eskişehir’in Günyüzü ilçesine bağlı Çardaközü Mahallesi’de kendilerini jandarma olarak tanıtan husumetlileri 42 yaşındaki Hamdi Karakuş’u elleri, ayakları ve gözlerini bağlandıktan sonra Ankara'nın Mamak ilçesine götürdü. Karakuş darp edildi, atılan taş sonrası bir gözünden görme kaybı yaşadı.

20 yıl sonra ortaya çıkan DNA! 12 şüpheli gözaltında, sırra kadem basan Hamdi Karakuşa ne oldu?

ORTALIKTAN KAYBOLDU

Evine geri dönen Hamdi Karakuş, 1 Nisan 2006 tarihinde gece saatlerinde sırra kadem bastı. Karakuş görgü şahitlerinin beyanına göre mahalle camisinin yanında kaçırıldı. O tarihten sonra yakınları bir daha Karakuş'tan haber alamadı.

DNA'SI BULUNDU

20 yıldır kendisinden haber alınamayan Karakuş’un DNA’sı bir tüfek dipçiğinde bulundu. Yıllar sonra yeni bir gelişme yaşanan olayda 12 şüpheli gözaltına alındı.

20 yıl sonra ortaya çıkan DNA! 12 şüpheli gözaltında, sırra kadem basan Hamdi Karakuşa ne oldu?

JASAT timleri, olay esnasından son kaçırma olayında kullanıldığı tespit edilen tüfeğin dipçiğinde kırık plastikten alınan DNA'dan yola çıktı. Alınan DNA Hamdi Karakuş ile eşleşti. Kayıp olan Hamdi Karakuş'un cesedine henüz ulaşılmadı. Sivrihisar Cumhuriyet Savcısı Köksal Yurduseven dosyanın açılmasına izin verdi.

“BİR MEZARI OLSUN İSTİYORUZ”

Hamdi Karakuş'un kız kardeşi Semra Dönmez, şöyle konuştu:

Abim 2005'te bir kaçırıldı, dövüldü. Sonra Ankara Mamak tarafında bir köprü altına atıldı. Kendi imkanlarıyla oradan kurtulup köye gelmiş. Bu insanlar abimi 1 Nisan 2006'da tekrar kaçırılıyor ve ondan sonra biz kendisinden haber alamadık. Köyde tekrar bunlarla bir tartışma yaşamış, o nedenle kaçırıldığını duyduk. Artık bir mezarı olsun istiyoruz. Evdeki yaşlı annem 90 yaşında, her gün dua eder, ağlar, 'Bir mezarı yok oğlumun' der. Gözaltına alınan kişiler inşallah cezasını çeker.

