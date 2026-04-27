Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a karşı 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk galibiyeti aldı.

NBA'de Batı Konferansı play-off serisinin 4'üncü maçında Houston Rockets, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 115-96'lık skorla mağlup ederek, eşleşmedeki ilk galibiyetini aldı ve seriyi 3-1'e getirdi.

Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün; 19 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken; Amen Thompson ise 23 sayı kaydetti. Lakers'ta Deandre Ayton'un 19 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

ADEM BONA'DAN 4 SAYI

Boston Celtics, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 128-96 yenerek Doğu Konferansı ilk tur play-off serisinde 3-1 öne geçti.

Celtics'te Payton Pritchard, 32 sayı kaydederken; Jayson Tatum ise 30 sayı ve 11 asistle galibiyete katkıda bulundu. 76ers'ta Joel Embiid'in 26 sayısı galibiyet için yeterli olmazken milli oyuncu Adem Bona da 4 sayı attı.

SPURS, BLAZERS KARŞISINDA 3-1 ÖNDE

San Antonio Spurs, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 114-93 yenerek Batı Konferansı serisinde 3-1 öne geçti.

Spurs'ta Victor Wembanyama; 27 sayı, 12 ribaunt ve 7 blok kaydederken De'Aaron Fox ise 28 sayı attı. Blazers'ta ise Deni Avdija, 26 sayı kaydetti.

RAPTORS, CAVALIERS KARŞISINDA 2-2 EŞİTLİK SAĞLADI

Toronto Raptors, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 93-89 yenerek Doğu Konferansı'nda 2-2 eşitlik sağladı.

Raptors'ta Scottie Barnes ve Brandon Ingram, 23'er sayı attı. Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell 20 sayı, James Harden ise 19 sayı kaydetti.

