Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Devon Hall, sol dizinden operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Devon Hall'un sol dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde menisküs yırtığı tespit edildiği ve planlanan tedavi programı kapsamında ABD'li oyuncunun bugün başarılı bir operasyon geçirdiği kaydedildi.

