Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Rusya ile savaşa hazırlık yapılması yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. ABD’nin Rusya’yı düşman olarak tanımlamadığını hatırlatan Putin, NATO’nun söylemlerini sorgulayarak bu yaklaşımın ne anlama geldiğini sordu.

Putin, ABD’nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde Rusya’nın düşman ya da hedef olarak yer almadığını hatırlattı.

“ABD BİZİ DÜŞMAN GÖRMÜYOR”

Putin, NATO’nun ana kurucusu ve finansörü olan ABD’nin Rusya’yı tehdit olarak tanımlamadığını vurgulayarak, “ABD bizi düşman veya rakip olarak görmüyorken NATO Genel Sekreteri bizimle savaşa hazırlanıyor. Bu ne anlama geliyor?” dedi.

"AVRUPA’YA SALDIRI NİYETİ YOK"

Batı’ya mesaj veren Putin, Avrupa’ya saldırma niyetlerinin bulunmadığını söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye hitaben, "Şunu bir dinleyin, ne anlatıyor bu? İnsanın sorası geliyor: Ya sen ne diyorsun, Rusya’yla savaşmaktan falan söz ediyorsun? Güya Rusya’ya karşı savaşa hazırlanmak gerekiyormuş. Okuma yazman var mı senin? Aç oku ABD’nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi’ni. Orada ne yazıyor? ABD’ye özellikle dikkat çekiyorum: NATO’nun kilit aktörü ABD, NATO’nun kurucusu ABD, NATO’nun ana finansörü ABD. Paranın da, askeri teknolojinin de, silahın da, mühimmatın da ana kaynağı ABD, hepsi oradan geliyor. Ve yeni NATO güvenlik stratejisinin temelinde ne var? Rusya, düşman olarak da hedef olarak da gösterilmiyor. Ama buna rağmen NATO Genel Sekreteri çıkmış bizimle savaşa hazırlanıyor. Bu ne demek oluyor şimdi? Okumayı bilmiyor musunuz? Ana NATO ülkesi olan ABD bizi düşman ve rakip olarak görmüyorken siz NATO olarak Rusya’yı nasıl savaş hedefi haline getiriyorsunuz" dedi.

Ayrıca Rus lider, karşılıklı saygı ve çıkar dengesi sağlanması halinde yeni askeri operasyonların gündeme gelmeyeceğini aktardı.

“BİZİ BİR DAHA KANDIRMAYIN”

Putin, NATO’nun doğuya doğru genişlemesine dikkat çekerek, “Bize saygı gösterecek, çıkarlarımıza uyacak ve bizi bir daha kandırmayacaksanız yeni askeri operasyonlar olmayacak” diye konuştu.

Rusya lideri, İngiltere ve Avrupa ülkeleriyle karşılıklı saygıya dayalı bir ilişkiye hazır olduklarını söyledi ve bu yaklaşımın herkes için kazanç sağlayacağını dile getirdi.

KALİNİNGRAD UYARISI

Kaliningrad bölgesine yönelik muhtemel ablukalara değinen Putin, bu tür adımların büyük ölçekli silahlı çatışmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

“BU SAVAŞI BAŞLATAN BİZ DEĞİLİZ”

Ukrayna savaşıyla ilgili konuşan Putin, çatışmayı Rusya’nın başlatmadığını savundu. Savaşın 2014’te Ukrayna’da yaşanan gelişmelerin ardından başladığını söyledi.

MÜZAKEREYE SİNYAL VERDİ

Putin, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesinden yana olduklarını belirterek, müzakerelere hazır olduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çözüm girişimlerini de samimi bulduğunu iletti.

