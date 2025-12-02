Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılar tarafından erişim sorunu yaşandığı yönünde şikayetlerle gündeme geldi. Uygulamadan yaşanan teknik aksaklıkların ardından gözler Downdetector'a çevrildi.

2 Aralık Salı günü birçok kullanıcı “Instagram çöktü mü?" şeklinde aramalar yaparken, konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. İşte Instagram’daki son durum ve yaşanan kesintiye dair detaylar

2 Aralık Salı günü birçok Instagram kullanıcısı platformda çeşitli erişim sorunlarıyla karşılaştı. Küresel çapta bir kesinti yaşanmamıştır. Bu kapsamda Instagram çökmemiştir.

Downdetector'a bakıldığında; platformda kullanıcılar tarafından sürekli olarak kesinti bildirimi yapılmıştır. Bu durum ise çökme yaşanmasa da ciddi aksaklıklar olduğunu göstermektedir.

Dün akşam 20:00 civarı ile gece 03:00 ve 05:00 civarında bildirimlerin en yüksek olduğu saatlerdir. Bugün öğleden sonra bildirim sayısı önemli ölçüde azalmış, ancak tamamen sıfırlanmamıştır.

Öğle saatlerinden itibaran bildirim sayısında hafif bir artış gözlemlenmektedir.

