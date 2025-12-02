Dünyanın en popüler platformlarından biri olan YouTube'da, 2 Aralık Salı günü bazı kullanıcılar erişim sorunları, videoların yüklenmemesi ve yavaşlama gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını bildirdi. Yaşanan bu aksaklıklar nedeniyle milyonlarca kullanıcı "2 Aralık Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? " İşte tüm ayrıntılar...

YouTube kullanıcıları 2 Aralık tarihinde özellikle mobil uygulamaya girişlerde ciddi sorunlar yaşadıklarını bildiriyor.

Akışında donma, açılmama ve hata ekranı gibi problemlerle karşılaşan kullanıcılar, platformda genel bir erişim sorunu olup olmadığını merak ediyor.

2 ARALIK YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Son 24 saat içinde YouTube’a yönelik hata bildirimlerinde fark edilen bir artış görülürken, Downdetector verileri de bu erişim problemlerini doğruluyor.

YouTube’da 2 Aralık günü özellikle mobil uygulamadan girişte sorunlar yaşandığı bildiriliyor.

Web sitelerindeki problemleri kullanıcı raporlarıyla takip eden Downdetector da YouTube’da bazı erişim sıkıntılarının bulunduğunu doğruladı.

Kısa süreli Youtube'da aksaklıklar yaşandı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken sorunun çözümü için çalışmalar yapıldığı tahmin ediliyor.

