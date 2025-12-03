Kanal D'nin popüler dizisi Eşref Rüya'nın 24. bölümü, yayın sonrası herhangi bir yerde yayınlanmadı. İzleyiciler tam bölümün YouTube'da yer almama nedenini merak ederken Eşref Rüya nereden izlenir araştırılıyor.

Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ederken, 24. bölümün ekrana gelmesi sonrası tam bölüm nereden izlenir araştırılıyor.

EŞREF RÜYA 24. BÖLÜM NEDEN YOK?

Eşref Rüya dizisinin 24. bölümü bu hafta YouTube’da yayınlanmadı. Kanal D ekranlarının sevilen yapımında alınan karara göre dizinin yeni bölümleri yalnızca Amazon Prime Video platformunda yer alıyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan yeni bölüm ise sadece televizyon üzerinden izlenebiliyor. Bu nedenle 24. bölüm YouTube kanalında paylaşılmayacak.

EŞREF RÜYA 24. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümleri YouTube üzerinden izlenemiyor. Dizi, yeni bölümün ekrana gelmesinin ardından Amazon Prime Video platformunda ulaşılabilir oluyor. İzleyiciler, platform üyeliği oluşturarak yeni bölümlere erişebilecek. Kanal D ekranlarında ise dizinin televizyon yayını sürüyor.

EŞREF RÜYA 24. BÖLÜM ÖZETİ

Eşref Nisan'ın muhbir olabileceğine dair şüphelenir ve Nisan'ı takip etmeye başlar. Fulya'nın ölümünün ardından Dinçer hakkındaki şüphelerini güçlendiren Nisan, Dinçer'in sırrını ortaya çıkarmak için savaşmaya devam eder.

Tufan polisin elinde herkes için bir tehdit oluşturur. Kadir ise bu duruma müdahale etmek isterken sinsi bir plana ortak olur. Eşref ise içini kemiren şüpheyle baş etmeye çalışırken tehlikelere karşı ekstra dikkat etmek zorundadır.

