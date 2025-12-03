A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 'güç sıralaması'nda zirveye yükseldi.

FIBA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 yılında Katar'da düzenlenecek Basketbol Dünya Kupası'na katılma yolunda Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden ülkeler arasındaki güç sıralamasında ilk basamakta yer aldı. Ay-yıldızlı ekibi ilk 5'te sırasıyla Almanya, Yunanistan, Sırbistan ve İspanya takip etti.

FIBA'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı

ELEMELERE GÜÇLÜ BAŞLADIK

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27 Kasım Perşembe günü oynanan FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ilk maçında Bosna-Hersek'i konuk etmişti. Milliler, karşılaşmayı 93-71'lik skorla kazanmıştı. 30 Kasım Pazar günü oynanan ikinci maçta İsviçre'yi deplasmanda 85-60 mağlup ederek grupta 2'de 2 yapmıştı.

Ergin Ataman başantrenörlüğündeki 12 Dev Adam, C Grubu'nda namağlup lider konumda bulunuyor.

Milliler C grubunda lider

Haberle İlgili Daha Fazlası