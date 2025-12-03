Kore Yarımadası’nda dengeleri altüst eden tarihi gelişme resmen su yüzüne çıktı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, selefinin emrettiği iddia edilen provokatif drone uçuşları nedeniyle Kuzey Kore’den özür dilemeyi düşündüğünü açıkladı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Seul’de düzenlediği basın toplantısında, selefinin emrettiği iddia edilen provokatif drone uçuşları nedeniyle Pyongyang’dan özür dilemenin gündeminde olduğunu ifade etti.

"Özür dilemem gerektiğini hissediyorum, ancak bunu yüksek sesle söylemeye çekiniyorum"

Lee’ye göre selefi Yoon Suk-yeol, geçen ay propaganda broşürleri taşıyan insansız hava araçlarının Kuzey Kore sınırı üzerinde uçmasını talep etmekle suçlandı. İddialar, gerilimi artırma ve siyasi destek toplama amacı taşıyordu.

SIKIYÖNETİMİN YILDÖNÜMÜ

Geçen sene sıkıyönetim kararı, Güney Kore’de ciddi bir krize yol açmış, protestocular ile milletvekilleri parlamentoya girerek kararı durdurmaya çalışmıştı.

Yüksek Mahkeme kararı anayasaya aykırı buldu. Ardından Yoon görevden alındı ve başarısız askeri yönetim girişimi nedeniyle isyan suçlamasıyla hapiste yargılanmayı beklemeye başladı.

Ülke, tarihin en sert iç siyasi kırılmalarından birini yaşarken, toplum Kuzey Kore ile ilişkilerin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda ikiye bölünmüş durumda.

KUZEY KORE ÜÇ KEZ SUÇLADI

Kuzey Kore, Ekim 2024’te Yoon hükümetini üç kez Pyongyang üzerinde propaganda broşürleri atan drone uçuşları yapmakla suçladı.

Güney Kore medyası ise ordunun önceki yönetim döneminde propaganda broşürleri taşıyan balonları da sınırın ötesine gönderdiğini yazdı.

PYONGYANG DİYALOĞA KAPIYI AÇMADI

Cumhurbaşkanı Lee, göreve geldiği Haziran ayından bu yana Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile diyaloğu yeniden kurmak istediğini söyledi.

Sınır boyunca kullanılan propaganda hoparlörleri kaldırıldı ve Salı günü Seul, aktivistlerin broşür taşıyan balonları Kuzey’e göndermesini yasaklayan yeni bir yasa çıkardı.

Ancak Pyongyang bu girişimleri reddetti. Kim Jong Un, hükümetinin diyalogla ilgilenmediğini açıkladı.

ABD FAKTÖRÜ: TRUMP KUZEY KORE’Yİ İKNA EDEBİLİR

Lee, ABD ile düzenli askeri tatbikatların askıya alınmasının Kuzey Kore’yi masaya çekmek için düşünülmesi gereken bir adım olabileceğini iletti. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın "gerçekçi ve pragmatik" yaklaşımının Pyongyang üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Lee’ye göre Kuzey Kore, Seul’den çok Washington’u ciddiye alıyor.

