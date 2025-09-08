Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Güney Kore, Türkiye’den destek istedi! "Kuzey Kore tehdidine karşı barışı sağlayın"

Güney Kore, Türkiye’den destek istedi! "Kuzey Kore tehdidine karşı barışı sağlayın"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Güney Kore, Türkiye’den destek istedi! &quot;Kuzey Kore tehdidine karşı barışı sağlayın&quot;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Türkiye ile Güney Kore, savunma alanında yeni bir dönemin kapısını araladı. Savunma Bakan Yardımcıları Musa Heybet ve Lee Doo-hee’nin görüşmesinde askerî eğitimden istihbarat paylaşımına, üst düzey heyet değişiminden savunma teknolojilerine kadar geniş bir işbirliği planı gündeme geldi.

Güney Kore ile Türkiye arasında savunma alanındaki işbirliği güçleniyor. Güney Kore Savunma Bakan Yardımcısı Lee Doo-hee, Türk mevkidaşı Musa Heybet ile bir araya gelerek, savunma alanında çok yönlü işbirliğini derinleştirme kararı aldı.

Güney Kore merkezli The Korea Times, iki ülkenin, İHA ve zırhlı araçlar noktasında savunma sanayi ortaklığı kurmanın yollarını aradığını ele aldı.

YARDIM İSTEDİLER

Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasında askerî eğitim, istihbarat paylaşımı, üst düzey heyet değişimi ve savunma teknolojileri gibi kritik alanlarda işbirliği vurgulandı.

Lee, Türkiye’den ayrıca Kore Yarımadası’nda barışın sağlanması ve Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması yönündeki çabalara destek vermesini istedi.

Güney Kore, Türkiye'den yardım istedi! - 1. Resim

FİLİPİNLER VE FİNLANDİYA DA MASADAYDI

Aynı gün Seul’de düzenlenen Seul Savunma Diyaloğu kapsamında Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Filipinli mevkidaşı Gilberto Teodoro ile de görüştü. İki ülke, 2023'te kurdukları stratejik ortaklığı daha da ileriye taşıma kararı aldı.

Bakanlar, Güney Koreli firmaların Filipinler’in askerî modernizasyon projelerine katkı sağladığını ve bu sürecin devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan, Finlandiya Savunma Bakan Yardımcısı Esa Pulkkinen ile yapılan görüşmede de K9 kundağı motorlu obüslerinin ihracatı ve savunma teknolojisinde ortaklık konuları ele alındı.

Kaynak: Dış Haberler
Kayseri'de okul servisi ücretlerine zamAleyna Tilki’den dikkat çeken itiraf! ''Bedeli çok ağır oldu'' diyerek anlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Macron istifa mı ediyor? 'Siyaset sahnesinden silinebilir' dediler! - DünyaMacron istifa mı ediyor?Bilim kurgu gerçek oldu: Beyin implantı düşünceleri okuyabiliyor! - DünyaBilim kurgu gerçek oldu! Düşünceleri okumak artık mümkünABD’den AB’ye yeni ültimatom! "Rus enerjisini bırakmazsanız Putin'e yaptırım yok" - DünyaABD’den AB’ye yeni ültimatom!Yemen’den fırlatılan İHA, İsrail’in nükleer kalbine yöneldi! Peş peşe alarm ziller çalıyor - Dünyaİsrail'in nükleer kalbine İHA saldırısı!Mısır’a resmi davetle gitmişti! İranlı diplomat Musavi kaçırıldı mı? - DünyaDiplomat kaçırıldı mı?3 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Avustralya’yı sarsan ''mantar cinayeti'' davasında karar çıktı - Dünya3 kişinin ölümüne sebep olmuştu! ''Mantar cinayeti'' davasında karar
Sonraki Haber Yükleniyor...