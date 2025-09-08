Güney Kore, Türkiye’den destek istedi! "Kuzey Kore tehdidine karşı barışı sağlayın"

Güney Kore ile Türkiye arasında savunma alanındaki işbirliği güçleniyor. Güney Kore Savunma Bakan Yardımcısı Lee Doo-hee, Türk mevkidaşı Musa Heybet ile bir araya gelerek, savunma alanında çok yönlü işbirliğini derinleştirme kararı aldı.

Güney Kore merkezli The Korea Times, iki ülkenin, İHA ve zırhlı araçlar noktasında savunma sanayi ortaklığı kurmanın yollarını aradığını ele aldı.

YARDIM İSTEDİLER

Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasında askerî eğitim, istihbarat paylaşımı, üst düzey heyet değişimi ve savunma teknolojileri gibi kritik alanlarda işbirliği vurgulandı.

Lee, Türkiye’den ayrıca Kore Yarımadası’nda barışın sağlanması ve Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması yönündeki çabalara destek vermesini istedi.

FİLİPİNLER VE FİNLANDİYA DA MASADAYDI

Aynı gün Seul’de düzenlenen Seul Savunma Diyaloğu kapsamında Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Filipinli mevkidaşı Gilberto Teodoro ile de görüştü. İki ülke, 2023'te kurdukları stratejik ortaklığı daha da ileriye taşıma kararı aldı.

Bakanlar, Güney Koreli firmaların Filipinler’in askerî modernizasyon projelerine katkı sağladığını ve bu sürecin devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan, Finlandiya Savunma Bakan Yardımcısı Esa Pulkkinen ile yapılan görüşmede de K9 kundağı motorlu obüslerinin ihracatı ve savunma teknolojisinde ortaklık konuları ele alındı.