Dünya nefesini tuttu! Trump–Kim Jong Un bir araya geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek ay Güney Kore’ye yapacağı ziyarette Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeye hazırlanıyor. Trump’ın ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile de bir araya gelebileceği haberleştirildi.

SESSİZ HAZIRLIK

CNN’in haberine göre, Trump ve ekibi, Ekim sonunda Güney Kore!nin Gyeongju kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısı için sessizce hazırlık yapıyor. ABD Başkanı’nın gündeminde ticaret, savunma ve nükleer iş birliği bulunuyor.

Şİ CİNPİNG VE KİM JONG UN İHTİMALİ

Yetkililer, zirve sırasında Şi ile ikili görüşme yapılmasının ciddi şekilde değerlendirildiğini aktardı.

Çin lideri geçen ay Trump’a Pekin’e davette bulunmuştu. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise Trump’ı APEC zirvesine davet ederken, Kim Jong Un ile görüşme imkanı sağlanacak.

Trump da Oval Ofis’te yaptığı açıklamada Kim için “Onunla görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. İlişkileri daha iyi hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

KRİTİK DÖNEMDE ZİYARET

Trump’ın ziyareti, Pekin’in geçtiğimiz günlerde Şi, Putin, Modi ve Kim Jong Un’u aynı masada ağırladığı askeri geçit töreni sonrasına denk geliyor.

TİCARET SAVAŞI GÖLGESİNDE

Washington ile Pekin arasında süren ticaret vergisi krizinin gölgesinde gerçekleşecek ziyarette, iki ülke arasındaki gümrük tarifeleri ve ekonomik yatırımlar da gündemin üst sıralarında yer alacak.