Adıyaman'ın Kahta ilçesi Atatürk Barajı Göleti'nde balık avlamaya giden S.D. isimli şahıs, oltayı suya attığı sırada ipin ucundaki iğnenin parmağına saplanmasıyla hastanelik oldu. Kahta Devlet Hastanesi'ne başvuran şahsa müdahale eden doktorlar, parmağa saplanan olta iğnesini kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, doktorların nezaretinde özel kesme aletleriyle iğneyi keserek başarılı bir şekilde çıkardı.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

