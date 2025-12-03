Aydın’da sonbahar hasadının tamamlanmasıyla üreticiler topladıkları kestaneleri pazarlarda satışa sunuluyor. Kendiliğinden yetişen ve maliyeti bulunmayan ürünün kilosu 250 TL’den alıcı buluyor.

Kestane üretimi Aydın'ın en önemli tarımsal ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ormanlık ve dağlık alanlarda yetişen kestaneler sonbahar aylarında olgunlaşıyor ve üreticiler hasat gerçekleştiriyor.

BOYUNA VE KALİTESİNE GÖRE AYRILIYOR

Toplanan kestaneler boy ve kaliteye göre ayrıldıktan sonra pazara veya yerel tüketiciye sunuluyor. Hem emek hem de zaman gerektiren hasat döneminde üreticiler topladıkları kestaneleri temizleyip satışa hazırlıyor.

Sıfır maliyet! Kendiliğinden yetişiyor: Kilosu 250 TL’den satılıyor

ÜRETİCİDEN DOĞRUDAN SATIŞ…

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde pazarda kendi üretimleri olan kestanelerin satışını yapan Muammer Bozyiğit ürünleri kendi topladıklarını ve aracısız şekilde sattıklarını söyledi.

KİLOSU 250 TL

Babasında miras olan kalan kestane bahçelerini işledikleri ifade eden Bozyiğit, "Babam vefat ettikten sonra kestaneler bize miras kaldı. Kendimiz toplayıp kendimiz satıyoruz. Kestanenin fiyatı kalite ve iriliğine göre değişiyor. Fiyatları 100 liradan başlıyor. 120, 150, 200 ve 250 TL'ye kadar çıkan çeşitlerimiz var. 250 gram kestane alan bile oluyor" ifadelerini kullandı.

