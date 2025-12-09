2025 Ocak-Kasım döneminde otomobil satışları %10,96 artmasına rağmen, bazı markalar Pazar kaybı yaşadı. Bursalı Fiat, en çok satan dördüncü marka oldu ancak bu yıl satışları %-17,23 geriledi. Geçmiş yıllarda Türkiye’de başarılı bir grafik çizen Japon Honda da %33’e yakın gerileme dikkat çekti. Dacia, grubun amiral gemisi Renault’un yüksek performansına karşılık, satış kaybı yaşayan markalar arasında yer aldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- 2025 yılının son ayına girilirken otomobil satışlarında da tablo netleşmeye başladı. Bu yılın 11 aylık döneminde otomobil satışları geçen yılın ayın dönemine göre %10,96 arttı. Toplam satışlar 938 bin 177 adede yükseldi. Pazarda geçekleşen bu performansa karşılık bazı markalarda bu yıl satış kayıpları yaşandı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Konut fiyatları kasımda da yükseldi! Son 1 yılda en çok değerlenen iller

SATIŞI DÜŞEN MARKALAR

2025 yılının ilk 11 aylık döneminde toplam satışları bin adet ve üzerinde gerçekleşen, ancak geçen yıla göre satışları gerileyen markalar şöyle sıralanıyor:

1-MG: Bin 912 adet (%-88,66)

2-CHERY: 26 bin 663 adet (%-50,55)

3-SEAT: 7 bin 412 adet (%-34,37)

4-HONDA: 14 bin 688 adet (%-32,82)

5-LAND ROVER: 1 bin 867 adet (%-30,39)

6-DACIA: 21 bin 66 adet (%-29,40)

7-FIAT: 63 bin 839 adet (%-17,23)

8-FORD: 22 bin 778 adet (%-7,63)

9-SUZUKI: 5 bin 211 adet (%-2,92)

10-PORSCHE: 1 bin 18 adet (%-2,40)

11-JEEP: 2 bin 983 adet (%-0,27)

2025'te satışları en çok düşen otomobil markaları! Listede en çok satanlar da var

CHERY İVME KAYBEDİYOR

Geçen yılın 11 aylık döneminde 53 bin 916 adet anahtar teslim eden Çinli Chery’nin satışları, bu yılın aynı döneminde yarı yarıya geriledi.

Bir başka Uzak Doğulu olan ve geçmiş yıllarda Türkiye’de başarılı bir satış grafiği çizen Japon Honda da %33’e yakın satış kaybı ile 2025’in son ayına girdi.

Çinli BYD’nin bu yılki yükselişi, Uzak Doğulu araçların iç pazardaki paylarını da değiştirmeye başladı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ FED öncesi fiyatlar düşüşe geçti! Altında endişeli bekleyiş

FIAT, İLK 5’TE OLSA DA…

Bursalı Fiat, Ocak-Kasım döneminde en çok satan dördüncü marka olmasına rağmen, bu yıl satışlarda yaşadığı ivme kaybıyla dikkat çekiyor. Geçen yılın aynı döneminde 77 bin adedi aşan Fiat’ın satışları, fiyat avantajı sunmasına rağmen bu yıl %-17,23 geriledi ve 64 bin adedin altında kaldı.

Ticaride lider olan Ford da, binek araçta aynı performansı gösteremedi.

2025'te satışları en çok düşen otomobil markaları! Listede en çok satanlar da var

DACIA, RENAULT’A YETİŞEMEDİ

Renault Grubu markalarından Dacia, geçen yılın 11 ayında 30 bin 680 araç satışına karşılık, bu yılın aynı döneminde 21 bin 66 adede geriledi. Grubun amiral gemisi Renault bu yıl 110 bine yaklaşan satışıyla açık ara pazar lideri konumunu korurken; Dacia’nın satışları geriledi.

‘ELEKTRİKLİ’ ETKİSİ

Sektör temsilcileri, satışı gerileyen markalara bakıldığında benzinli modellere olan ilginin azalması ve rekabetçi fiyatlar sunmamaları gibi faktörlerin öne çıktığını belirterek, “Pazarda elektrikli araçların payı hızla artıyor. Bu motor tipinde üretim yapan BYD, Tesla ve TOGG gibi araçların payı artıyor” diye konuşuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası