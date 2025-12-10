Netanyahu talimat verdi! İsrail birlikleri Suriye'ye girip adam kaçırdı
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Dera iline bağlı Al-Arida köyüne gece yarısından sonra kara birlikleriyle baskın düzenledi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye, İsrail işgal güçlerinin köye ani bir şekilde giriş yaptığını ve kısa sürede evlerde arama faaliyeti yürüttüğünü aktardı.
Aramalar sırasında köy sakinlerinden Muhammed el-Kuveyder’in alıkonuldu.. İsrail makamları ise operasyonla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
ŞAM: SALDIRILAR ANLAŞMANIN AÇIK İHLALİ
İsrail’in özellikle Kuneytra ve Dera kırsalındaki baskın ve saldırılarını 1974 Ayrılma Anlaşması’nın ihlali olarak adlandırılmakta.
Şam yönetimi, son dönemde artan saldırıların bölge güvenliğini hedef aldığını kaydetti.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın daha önce paylaştığı verilere göre, İsrail ordusu 8 Aralık 2024 – 18 Temmuz 2025 döneminde Suriye’nin farklı bölgelerine: 1000’in üzerinde hava saldırısı, Yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.