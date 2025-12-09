Yozgat'ta atama bekleyen 25 yaşındaki sağlıkçı genç kızın hayatı sosyal medyada gördüğü proje ile değişti. Başvurusu kabul edilen genç kız, devletten aldığı 15 gebe düve ile hayvancılığa başladı. Projeyle ilgili konuşan genç kız, "Şansımız olmadığını düşünürken asil listede 7. sırada yer aldığımı öğrendim. Iğdır’a gidip 15 ineğimizi sağ salim aldık, getirdik." dedi.

Yozgat'ta yaşayan atama bekleyen 25 yaşındaki Asena Akkuş, devletten aldığı destekle hayvancılığa başladı. 15 gebe düve desteği alan ve Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy’de babasıyla birlikte hayvancılık yapmaya başlayan Akkuş'un hayatı sosyal medyadan gördüğü proje ile değişti. Üniversite mezunu genç kız, asil listede 7. sırada yer alarak destek almaya hak kazandı. Akkuş, hak kazandığı 15 gebe düveyi Iğdır’dan teslim alarak işletmesine getirdi.

Atama bekleyen genç kızın hayatını devlet desteğiyle değişti

"ŞANŞIMIZ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜRKEN..."

Süreçten duyduğu memnuniyeti anlatan Akkuş, "Erciyes Üniversitesi sağlık bölümü mezunuyum. 25 yaşındayım. Babamla birlikte zaten aktif olarak hayvancılık yapıyorduk ancak hayvan varlığımızı artırmamız gerekiyordu. Yozgat Tarım İl Müdürlüğünün hazırladığı bu projeyi sosyal medyada gördük, araştırdık ve Şefaatli İlçe Tarım Müdürlüğüne giderek başvurumuzu yaptık. Şansımız olmadığını düşünürken asil listede 7. sırada yer aldığımı öğrendim. Iğdır’a gidip 15 ineğimizi sağ salim aldık, getirdik. Sabah erkenden kalkıyoruz, hayvanlarımız biraz aksi olduğu için temkinli yaklaşıyoruz. Samanlarını, yemlerini verip bakımını yapıyoruz."

Asena Akkuş’un babası Erdoğan Akkuş ise kızının hayvancılığa olan ilgisi ve çabasıyla başarılı bir işletme yürüteceğine inandığını söyledi.

