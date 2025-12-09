"Ölümü çok düşünen uzun yaşar!..”

Devrinin en büyük âlimlerinden olan Abdullah bin Mübârek hazretleri uzun bir yolculuğa çıkmıştı.

Bir müddet sonra bir yerde konakladı.

Cins bir atı vardı.

O namazdayken başkasına âit otlaktan ot yedi.

O, bunu öğrenince çok üzüldü!

O atı otlak sâhibine hediye etti.

Yaya olarak yoluna devam etti...

● ● ●

Bir gün bu büyük zâta;

"Efendim, çok yaşamak istiyoruz, bizlere ne tavsiye edersiniz?" dediler.

Büyük zât;

"Ölümü çok düşünün” buyurdu.

Anlayamadılar.

"Hikmeti nedir?" dediler.

Cevâben;

"Çünkü sık sık ölümü düşünmek, ömrü uzatır" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de bâzı gençlere;

“İyi huylu olmaya bakın, çünkü iyi huylu olanlara büyük müjdeler var” buyurdu.

Merak edip;

“Hangi müjdeler efendim?” diye sordular.

Büyük velî;

“Hadîs-i şerîfte; (İnsan, güzel huyu sebebiyle cennetin en üstün, en yüksek derecelerine kavuşur. Nâfile ibâdetler, insanı bu derecelere kavuşturamaz. Kötü huy, insanı cehennemin en aşağı çukurlarına sürükler) buyuruldu” diye cevap verdi.