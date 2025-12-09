Türkiye Gazetesi E-Gazete
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete 03:04
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

"Ölümü çok düşünen uzun yaşar!..”

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Devrinin en büyük âlimlerinden olan Abdullah bin Mübârek hazretleri uzun bir yolculuğa çıkmıştı.

Bir müddet sonra bir yerde konakladı.

Cins bir atı vardı.

O namazdayken başkasına âit otlaktan ot yedi.

O, bunu öğrenince çok üzüldü!

O atı otlak sâhibine hediye etti.

Yaya olarak yoluna devam etti...

● ● ●

Bir gün bu büyük zâta;

"Efendim, çok yaşamak istiyoruz, bizlere ne tavsiye edersiniz?" dediler.

Büyük zât;

"Ölümü çok düşünün” buyurdu.

Anlayamadılar.

"Hikmeti nedir?" dediler.

Cevâben;

"Çünkü sık sık ölümü düşünmek, ömrü uzatır" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de bâzı gençlere;

“İyi huylu olmaya bakın, çünkü iyi huylu olanlara büyük müjdeler var” buyurdu.

Merak edip;

“Hangi müjdeler efendim?” diye sordular.

Büyük velî;

“Hadîs-i şerîfte; (İnsan, güzel huyu sebebiyle cennetin en üstün, en yüksek derecelerine kavuşur. Nâfile ibâdetler, insanı bu derecelere kavuşturamaz. Kötü huy, insanı cehennemin en aşağı çukurlarına sürükler) buyuruldu” diye cevap verdi.

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye'nin yolculuğu yerli itki sistemleriyle hızlanıyor! Uzaya milli teknolojimizle çıkacağız
Türkiye'nin yolculuğu yerli itki sistemleriyle hızlanıyor! Uzaya milli teknolojimizle çıkacağız
Kaydet
10 bin kişi kalp şoklamayı öğrenecek
10 bin kişi kalp şoklamayı öğrenecek
Kaydet
Sezaryen rekor kırdı
Sezaryen rekor kırdı
Kaydet