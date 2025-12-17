Prof. Dr. Canan Karatay, çarpıntı şikayetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Karatay, sık rastlanan bu durumun her zaman kalp hastalığının habercisi olmadığını belirterek, çarpıntının farklı sebeplerden kaynaklanabileceğini söyledi.

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, çarpıntının genç yaşlarda bile görülebileceğine dikkat çekerek, “Her genç kızda, her genç erkekte çarpıntı olabilir. Bu mutlaka kalp hastalığı anlamına gelmez, panik yapmaya gerek yok” dedi. Ayrıca, kansızlık ve vücuda giren kimyasalların da çarpıntıya yol açabileceğini belirtti.

Çarpıntının vücudun stres tepkisiyle de bağlantılı olduğunu ifade eden Karatay, “Çarpıntı, vücutta bir şeylerin ters gittiğini ve stres hormonlarının salgılandığını gösterir. Koştuğumuzda, sinirlendiğimizde veya aşırı strese maruz kaldığımızda kalp hızlanır ve bu tamamen doğal bir mekanizmadır” diye konuştu.

SÜREKLİ ÇARPINTI VARSA NEDENİ ARAŞTIRILMALI

Karatay, sürekli veya aşırı çarpıntı durumlarında altta yatan nedenin araştırılması gerektiğini vurguladı:

“Vücudumuza ne girdi, hangi besinleri yanlış yedik, hangi vitamin veya mineral eksikliği var, bunları sorgulamalıyız. Doğru yaşam tarzı, doğal beslenme ve düzenli egzersiz çarpıntıyı önlemede çok önemlidir.”

Çarpıntının gizli sebebi ortaya çıktı! Canan Karatay bilinmeyenleri tek tek sıraladı

MİNERAL EKSİKLİĞİ SEBEBİYLE DE OLABİLİR

Özellikle ilaçların, mineral ve vitamin eksikliklerinin çarpıntıya yol açabileceğini aktaran Karatay, çarpıntının bazı durumlarda hormonal dengesizliklerden de kaynaklanabileceğini belirtti. “Çok hızlı ve uzun süren çarpıntılarda bir hekime başvurmak gerekir. Ancak çoğu zaman çarpıntılar panik, stres veya yanlış beslenmeden kaynaklanır” dedi.

DETERJANLAR VE ÇAMASIR SUYUNA DİKKAT

Karatay, kimyasal maddelerin vücuda zarar verdiğini ve çarpıntıya yol açabileceğini de sözlerine ekledi: “Evde kullanılan deterjanlar, çamaşır suları, böcek ilaçları gibi kimyasallar çarpıntıya neden olabilir. Bu durum, vücudun biyolojik olarak yabancı maddeleri kabul etmediğinin göstergesidir.”

Çarpıntının gizli sebebi ortaya çıktı! Canan Karatay bilinmeyenleri tek tek sıraladı

Karatay, açıklamalarını “Çarpıntı her zaman kalp hastalığı anlamına gelmez. Doğru beslenin, doğal yaşamı benimseyin ve gereksiz ilaç kullanımından kaçının” sözleriyle noktaladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası