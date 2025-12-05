İhlas Haber Ajansı
Romanya'da korkunç kaza! Kavşağa çarparak havalandı, araçların üzerinden böyle uçtu
Romanya'nın Oradea kentinde kavşağa çarparak havalanan araç, karşı şeritteki 2 aracın üzerinden uçtu. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, sürücü hafif yaralandı.
Romanya'nın Oradea kentinde hızla ilerleyen bir araç, kavşağa çarparak havalandı. Karşı şeride giren araç, 2 aracın üzerinden uçup akaryakıt istasyonunun girişine düştü.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
O anlar kameraya saniye saniye yansırken, 55 yaşındaki sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan hafif yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Olayda can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
Yerel medya, sürücünün sağlık sorunu yaşadığını, daha sonra aracın kontrolünü kaybettiğini aktardı.
