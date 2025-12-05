Jhon Duran cezalı mı, neden ceza aldı, kaç maç cezalı soruları taraftarların gündemine oturdu! Fenerbahçe’nin genç golcüsü Jhon Duran, Ferencvaros karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartın ardından UEFA tarafından verilen yaptırımla yankı uyandırdı. Avrupa Ligi’nde kritik haftalara girilirken Kolombiyalı futbolcunun cezası netleşti ve sarı-lacivertli ekibin önemli iki maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Jhon Duran cezalı mı, neden ceza aldı, kaç maç cezalı merak ediliyor. Karşılaşmanın son bölümünde oyundan atılan Duran için UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu detaylı bir inceleme yaptı. Kurulun aldığı karara göre genç oyuncuya iki maç men cezası uygulandı.

Jhon Duran cezalı mı, neden ceza aldı, kaç maç cezalı? Brann ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek!

JHON DURAN CEZALI MI?

Fenerbahçe’nin golcüsü Jhon Duran, UEFA tarafından verilen yaptırım nedeniyle Avrupa kupalarında cezalı durumda. Ferencvaros karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası oyuncu için disiplin süreci başlatılarak ceza kararı açıklandı.

Jhon Duran cezalı mı, neden ceza aldı, kaç maç cezalı? Brann ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek!

JHON DURAN NEDEN CEZA ALDI?

Genç futbolcu Jhon Duran UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Ferencvaros maçının uzatma dakikalarında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu kartın ardından yapılan inceleme sonucunda Duran’a ceza verilmesine karar verdi.

Jhon Duran cezalı mı, neden ceza aldı, kaç maç cezalı? Brann ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek!

JHON DURAN KAÇ MAÇ CEZALI?

UEFA’nın duyurusuna göre Jhon Duran’a 2 maç men cezası verildi. Bu nedenle Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde oynayacağı Brann ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyeceği belirtildi. Nihai karar ise önümüzdeki günlerde netlik kazananacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası