UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Macaristan'da oynanan Ferencvaros-Fenerbahçe maçında Jhon Duran kırmızı kart görmüştü. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Kolombiyalı futbolcuya iki maç ceza verdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Jhon Duran, kırmızı kart görmüştü. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun iki maç ceza aldığı belirtildi.

Jhon Duran, Galatasaray derbisinde sonradan oyuna dahil oldu

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Jhon Duran, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann ve Aston Villa karşılaşmalarında sarı-lacivertli takımı yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de bu sezon 12 maçta süre bulan Kolombiyalı futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. Duran, son olarak 1-1 sonuçlanan Galatasaray derbisinde beraberlik golnü kaydetti.

