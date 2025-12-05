Türkiye Gazetesi
UEFA duyurdu: Jhon Duran'a iki maç ceza
UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Macaristan'da oynanan Ferencvaros-Fenerbahçe maçında Jhon Duran kırmızı kart görmüştü. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Kolombiyalı futbolcuya iki maç ceza verdi.
Özetle
UEFA Avrupa Ligi'nde kırmızı kart alan Jhon Duran'a iki maç ceza verildi.
- Jhon Duran, Ferencvaros maçında kırmızı kart gördü.
- Duran, iki maç ceza aldı. Ceza, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ve Aston Villa maçlarında geçerli olacak.
- Duran, bu sezon Fenerbahçe'de 12 maçta forma giydi. Kolombiyalı futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Jhon Duran, kırmızı kart görmüştü. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun iki maç ceza aldığı belirtildi.
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Jhon Duran, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann ve Aston Villa karşılaşmalarında sarı-lacivertli takımı yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'de bu sezon 12 maçta süre bulan Kolombiyalı futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. Duran, son olarak 1-1 sonuçlanan Galatasaray derbisinde beraberlik golnü kaydetti.
