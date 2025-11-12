Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünyanın peşinde olduğu nadir toprak elementi bir bitkiden çıktı! Türkiye'de de yetişiyor

Dünyanın peşinde olduğu nadir toprak elementi bir bitkiden çıktı! Türkiye’de de yetişiyor

Dünyanın peşinde olduğu nadir toprak elementi bir bitkiden çıktı! Türkiye’de de yetişiyor
İlk kez, yaşayan bir bitkinin hücrelerinde “nadir toprak elementleri” tespit edildi. Eğrelti otu türündeki bitkinin bu değerli metalleri kendi bünyesinde depoladığı ortaya çıktı.

Çinli bilim insanları, doğada eşine az rastlanır bir keşfe imza attı. Eğrelti otlarında ilk kez “nadir toprak elementleri” tespit edildi. 

BİTKİLERDE NADİR TOPRAK ELEMENTİ DEPOLANDI

Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Guangzhou Jeokimya Enstitüsü’nden bilim insanları, hiperakümülatör türü olarak bilinen Blechnum orientale adlı eğrelti otunda nadir toprak elementleri (REE) buldu.

Araştırmayı yürüten Zhu Jianxi, bu elementlerin “Endüstrinin vitaminleri” olarak adlandırıldığını söyledii.

Zhu, "Yapay zeka, yeni enerji ve savunma sanayi gibi stratejik alanlarda vazgeçilmez olan REE’ler, küresel tedarik zincirinde en riskli hammaddeler arasında yer alıyor.” dedi.

Dünyanın peşinde olduğu nadir toprak elementi bir bitkiden çıktı! Türkiye’de de yetişiyor - 1. Resim

DOĞAL SÜREÇTE MİNERAL OLUŞTU

Bilim insanları, söz konusu bitkinin hücrelerinde “Monazite-(La)” adlı bir mineralin kendi kendine oluştuğunu keşfetti. 

Normalde  mineraller jeolojik süreçlerde, yüksek sıcaklık ve basınç altında oluşmakta. Ancak bu kez doğrudan bir bitkinin hücrelerinde, tamamen doğal koşullarda meydana geldi.

Araştırmanın sonuçları, Environmental Science & Technology dergisinde yayımlandı.

YEŞİL MADENCİLİK DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR

Zhu Jianxi’ye göre bu keşif, gelecekte çevre dostu bir “biyomadencilik” sisteminin temelini oluşturabilir. "Geleneksel nadir toprak madenciliği doğaya ciddi zararlar veriyor. Ancak bu bitkilerle hem toprağı iyileştirmek hem de değerli elementleri geri kazanmak mümkün." şeklinde konuştu.

Blechnum orientale gibi bitkiler kirli topraklardaki nadir metalleri emip depolayarak hem ekolojik onarım hem de geri dönüşüm sağlayabiliyor. 

Çinli araştırmacılar bu yönteme “iyileştirme artı geri dönüşüm” modeli adını veriyor.

DOĞADAN GELEN SAF MONAZİT

“Doğal monazit genellikle uranyum ve toryum gibi radyoaktif elementlerle birlikte bulunur. Ancak bu bitkinin oluşturduğu ‘biyomonazit’ tamamen saf ve radyoaktif değil.” diyen uzman, "Daha önce minerallerin yalnızca jeolojik süreçlerle oluştuğu sanılıyordu. Oysa kabuklardaki kalsit, dişlerdeki apatit gibi örneklerde doğa zaten bunu yapıyor. Şimdi bitkilerin de aynı yeteneğe sahip olduğunu gördük." yorumunda bulundu.

Yapılan keşif sayesinde doğada yaklaşık bin farklı hiperakümülatör bitki türü üzerinde yapılacak yeni araştırmalar için de kapı aralandı.

