Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Muhammed Salah krizi derinleşiyor. Leeds United karşılaşması sonrası teknik direktör Arne Slot'u hedef alan açıklamalar yapan Mısırlı yıldızın, Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynayacakları karşılaşmanın kadrosuna alınmaması gündeme oturdu.

Liverpool'un önceki gün deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Leeds United maçında yedek bekleyen Muhammed Salah, bu defa da Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçının kadrosunda yer almadı.

Liverpool, Premier Lig'de 23 puanla 9'uncu sırada bulunuyor

"BİRİ BENİ KULÜPTE İSTEMİYOR"

13 Aralık'taki Brighton maçının Anfield'daki son maçı olabileceğini dile getiren Salah, "İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, bunu yıllar içinde, özellikle de geçen sezon herkes gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum. Daha önce defalarca söyledim, Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu, nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Kulüp bana yaz boyunca birçok vaatte bulundu, ancak şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Muhammed Salah

NİHAİ KARAR INTER MAÇI SONRASI

RMC'den Fabrice Hawkins'in haberine göre; İngiliz kulübünün yönetimi, bu açıklamalar üzerine Arne Slot ile bir araya gelerek; Mısırlı yıldızı, 9 Aralık Salı gecesi oynanacak Inter maçının kadrosuna dahil etmeme kararı aldı.

Liverpool yönetiminin, güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Salah ile ilgili nihai kararı Inter maçı sonrası vereceği öğrenildi.

Arne Slot

420 MAÇTA 250 GOL, 116 ASİST

2017 yazında 42 milyon euro bonservis karşılığında Roma'dan Liverpool'a transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, İngiliz devinin formasıyla çıktığı 420 maçta 250 gol atıp, 116 asist yaptı. Salah, Liverpool'un iki Premier Lig ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda başrolü üstlendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası