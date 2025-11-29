Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 mağlup ettiği Liverpool’da üst üste kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Arne Slot'a eleştirilerin odağında yer alıyor. Yönetim, muhtemel bir değişiklikte PSG teknik direktörü Luis Enrique’yi ilk aday olarak belirledi. Luis Enrique'nin sezon ortasında PSG'den ayrılmaması üzerine geçici olarak Jürgen Klopp'un yeniden göreve getirileceği konuşuluyor.

Liverpool’da art arda gelen kötü sonuçların ve saha içindeki performansın düşüşünden dolayı teknik direktör Arne Slot'un üstündeki baskı giderek artarken, kulüp yönetiminin değişim için adaylarını belirlediği öne sürülüyor. Kırmızılar, uzun vadeli planlamada Luis Enrique’yi listenin başına almış durumda.

YÖNETİM, SLOT'U DEĞERLENDİRİYOR

Liverpool, son 12 maçının 9’unu kaybederek ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde ciddi bir düşüşe geçmiş durumda. İlk sezonunda Premier League şampiyonluğu yaşayan Arne Slot, ikinci yılında aynı başarıyı sürdürmekte zorlanıyor. Hollandalı teknik adam, kulüp sahiplerinin hâlâ kendisini desteklediğini belirtse de yönetimin alternatif senaryolar üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

UZUN VADEDE İLK ADAY LUIS ENRIQUE

Liverpool yönetimi, uzun vadeli olarak Luis Enrique'yi düşünüyor

İngiliz gazetesi Mirror; takımın, Slot ile sözleşmeyi bitirmesi halinde şu anda PSG Teknik Direktörü olan Luis Enrique’yi bir numaralı aday olarak seçtiğini belirtiliyor. İspanyol çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Fransız ekibini tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandırarak büyük bir prestij elde etmişti.

Ayrıca PSG ile aynı sezonda üç kupa (treble) kazanan başarılı teknik adam, bunu daha önce 2015’te Barcelona’nın başında da göstermişti. Yönetimin, istikrarlı başarı geçmişi ve performansı nedeniyle deneyimli çalıştırıcıyı uzun vadede takımın başına getirmeyi planladığı aktarılıyor.

KLOPP GERİ Mİ DÖNECEK?

Yönetim, geçici olarak Jurgen Klopp'u düşünüyor

Liverpool’un kısa vadeli planları arasında eski bir isim daha bulunuyor: Jürgen Klopp. Red Bull organizasyonunda Global Futbol Direktörü olarak çalışan Klopp’un, sezon bitene kadar geçici teknik direktör olarak takımın başına getirileceği öne sürülüyor. Ancak bu düşüncenin, Enrique’nin sezonun ortasında PSG’den ayrılma ihtimalinin düşük olması nedeniyle gündeme olduğu belirtiliyor.

