Köln'den 2022'de Borussia Dortmund'da transfer olan, Wolfsburg'da yarım sezon kiralık forma giydiklten sonra Ocak 2025'te sarı-siyahlıl takıma dönen milli futbolcu Salih Özcan, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Salih Özcan'ın sezon sonunda Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'daki sözleşmesi sona erecek. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli orta saha oyuncusu, geleceği hakkında açıklama yaptı.

"KAYBEDECEK BİR ŞEY YOKTU"

TRT Spor'a konuşan Salih Özcan, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya Milli Takımı ile deplasmanda 2-2 berabere kalınan karşılaşma hakkında, "Maçtan sonra da söylemiştim. Kaybedecek bir şey yoktu. Biz oyunumuzu oynamak istedik. İlk 15 dakika zorlandık ama maçın içine iyi girdik. Taktiksel olarak da iyi bir maç çıkardık. Play-off'ta iki maçı da almamız lazım. Kalite ve özgüven var takımda. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz" dedi.

Borussia Dortmund, Salih Özcan ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı

"SEZON SONU KARAR VERECEĞİM"

Süper Lig'de kalitenin arttığını belirten 27 yaşındaki oyuncu, kariyeriyle ilgili olarak, "Teklifler alıyorum ama geleceğime sezon sonu karar vereceğim" iafadelerişni kullandı.

88 MAÇTA 2 ASİST

Borussia Dortmund formasıyla bu sezon 4 maçta forma giyen Salih Özcan, sarı-siyahlı takımda toplam 88 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

