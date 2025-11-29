Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 14'üncü haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 30 Kasım Pazar günü saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Beşiktaş, Süper Lig’in 14'üncü haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Pazar günü saat 20.00’de gerçekleşecek karşılamada hakem Halil Umut Meler görev yapacak. Siyah-beyazlılar, ligde çıktığı son maçta Samsunspor ile evinde 1-1'lik skorla berabere kalmıştı. Siyah-beyazlılar, 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 21 puan toplayarak puan tablosunda 7'inci sıradalar.

Fatih Karagümrük, 13 hafta sonunda 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 9 mağlubiyet ile 8 puanla Süper Lig'de son sırada yer alıyor. Teknik direktör Onur Can Korkmaz yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligde çıktığı son 2 maçta 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti. Kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında puan ya da puanlar alarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşmasında 3 oyuncu forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıktan çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal saha çalışmalarına başlarken, iki oyuncunun maç kadrosunda olması beklenmiyor. Bir süredir takımla idmanlara çıkmayan Rafa Silva da mücadelede formasından uzak kalacak.

ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNÜYOR

Siyah-beyazlılarda 2 maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan kaptan Orkun Kökçü, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla formasına kavuşmayı bekliyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki orta saha, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde sahadaki yerini alamamıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Orkun, 2 maç aranın ardından siyah-beyazlı formayla yeniden boy gösterecek.

UDUOKHAİ KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta ligde 3 sarı kartı bulunan defans oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor. Uduokhai, ligde bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray müsabakalarında sarı kart görmüştü. Alman futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında sarı kart görmesi halinde 15. haftada Gaziantep FK ile oynanacak maçta cezalı durumda olacak.

