2 yaşındaki Aren'in darptan gözü kapanmıştı! Korkunç olayda anne erkek arkadaşını suçladı
Denizli'de 2 yaşındaki Aren feci şekilde darbedildi. Çocuğun darp yüzünden sağ gözü tamamen kapanırken anne erkek arkadaşını suçladı. Bugün devam eden 5. duruşma dosyadaki eksikler nedeniyle ertelendi.
Dehşet veren olay Denizli’nin Sarayköy ilçesinde 30 Nisan'da yaşandı. Eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi.
HASTANEYE KORKUNÇ HALDE GELDİ
Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personelinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı.
ERKEK ARKADAŞINI SUÇLADI
Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darbettiğini öne sürdü. Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada Aren bebek koruma altına alınırken, S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen 5. duruşmada Aren bebeğin avukatı Ecem Çağatay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları, sanık S.D.'nin avukatı salonda hazır bulundu. Sanık S.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Dosyada eksik hususların giderilmediği gerekçesiyle duruşma ertelendi.