Aksaray–Nevşehir karayolunda yağış sonrası oluşan çukurlar, aralarında Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in makam aracının da bulunduğu 5 otomobilin lastiğinin patlamasına neden oldu. Faciadan dönülen olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sürücüler ise yolun bakım eksikliğine tepki gösterdi.

Nevşehir istikametine doğru seyir halinde olan araçlar, yol üzerinde oluşan ve sürücüler tarafından son anda fark edilen çukurlara düştü. Araçların çoğunun lastikleri patladı ve yol kenarındaki benzin istasyonunda durmak zorunda kaldı.



SON ANDA FARK ETTİLER

Lastiği patlayan sürücülerden Gökhan Kuzu, yaşadığı durumu anlatarak, "Nevşehir istikametine geliyordum. Yolda oluşan çukuru bir anda fark ettim ancak kaçamadım. Aracımın iki lastiği birden patladı. Bizimle birlikte Sivas Valimizin içinde bulunduğu makam aracının da iki lastiği patladı" dedi.



Sürücüler, karayolunda oluşan çukurların uzun süredir tehlike oluşturduğunu belirterek, gerekli bakım ve onarım çalışmalarının zamanında yapılmamasına tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolda oluşan çukurun çevresine dubalar yerleştirerek güvenlik önlemi aldı.

VALİNİN ARABASININ LASTİKLERİ DE PATLADI

Konya'dan Sivas’a gittiği öğrenilen Vali Yılmaz Şimşek’in de içinde bulunduğu makam aracıda aynı çukura düştü ve lastikleri patladı. Sivas Valisi Şimşek, Nevşehir Valiliği tarafından gönderilen yeni makam arabası ile yoluna devam etti.



Diğer sürücüler ise kendi imkanları ile patlayan lastiklerini değiştirdi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Trafik ekipleri yolda oluşan çukurlar nedeniyle lastiği patlayan araçlara tutanak tuttu.

