2024'ün son döneminde yaşanan ve döviz bürolarının alımları durdurmasına kadar giden sahte dolar krizi yeniden patlak verdi. Piyasalarda özellikle sahte 50 dolarların yayıldığı belirtildi. Uzmanlar sahte doları anlamanın yolunu anlattı. İşte detaylar...

2024'ün Kasım ayında piyasalarda sahte dolar krizi yaşanmıştı. Para sayma makinelerinden geçen 50 ve 100 dolarlık banknotlar piyasaya sürülmüştü. Kapalıçarşı esnafı 'beyaz' denen dolarlarda sıkıntı olduğunu belirtmişti. Yaşanan kriz sonrası esnaf döviz alımını durdurmuş, savcılık ise soruşturma başlatmıştı.

DÖVİZ BÜROLARI UYARI BROŞÜRÜ ASMIŞTI

Geçen yıl yaşanan sahte dolar krizi sonrası, esnaf dükkanlarına uyarı broşürleri asmıştı. İş yerlerinin camlarına asılan afişlerde 50 ve 100 dolar görseline yer verilerek, "Yukarıdaki dolarların piyasada sahtelerinin dolaşmasından dolayı bu süreç düzelene kadar 50 ve 100 dolar almıyoruz." denilmişti.

SAHTE DOLAR KRİZİ YENİDEN GÜNDEMDE

Aradan geçen 1 yıllık zamanın ardından sahte dolar krizi yeniden patlak verdi. TGRT Haber TV'nin aktardığına göre, piyasalarda sahte dolar alarmı verilmiş durumda. Özellikle sahte 50 doların piyasaya sürüldüğü belirtildi. Esnaf, "Önceden mor ışıkta sahte dolarla tespit ediliyordu, şimdi para sayma makinesinden bile geçiyor" dedi.

SAHTE DOLARI ANLAMANIN YOLLARI

Döviz ve Altın Piyasası Uzmanı Vedat Olgun, sahte doları anlamanın yollarını anlattı. Dövizin sağ üst köşesinde absürt bir kabartı olduğunda bunun sahte olacağını belirten Olgun, "Elinizde 10 tane 100 dolar varsa içindeki 1 sahte doları daha net anlarsınız. Ayrıca sahte dolarlardaki saç daha dağınık olur. Çok kötü sahteler artık gelmiyor. Dikkatli gözle baktığınızda anlarsınız. 50 dolarlarda ise arka yüzünde renk tonundan anlayabilirsiniz. Sahtelerin renkleri biraz daha pembemsi olur. Baskıdan sahteliği fark edebilirsiniz. Kağıt kalitesinden de sahtelik anlaşılır." ifadelerini kullandı.

DOLAR ALIMI DURDU MU?

Piyasada dolar almama gibi krizin olup olmadığı sorulan Olgun, "Aslında alımların durması gibi bir durum yok. Eski dolarları bankalar almıyor. Bankalar almadığı için biz esnafların elinde kalıyor. O yüzden bazı esnaflarımız da almak istemiyor. Alanlar da daha ucuza alıyor." dedi.

