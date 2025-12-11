Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı. Temmuz, eylül ve ekim aylarında indirime giden Merkez, bu ay da seriyi sürdürdü. Aralık ayında faiz 150 puan düşerken, böylece son 4 toplantıda toplamda 800 puan indirim yapılmış oldu. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılının son faiz kararını açıkladı.

Merkez, faiz indirimlerine temmuz da start vermişti. Temmuzda 300 baz puan, eylülde 250 baz puan, ekimde ise 100 baz puan indirim yapan TCMB, faizi yüzde 46'dan yüzde 39,50'ye çekmişti. Aralık ayında da piyasa beklentisi doğrultusunda indirim serisine devam eden Merkez, faizi 150 puan daha düşürdü.

FAİZ YÜZDE 38'E DÜŞTÜ

Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39,5’ten yüzde 38’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 41’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38’den yüzde 36,5’e indirmiştir." denildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Kasım ayında tüketici enflasyonu gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimi eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilemiştir. Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Bir faiz indirimi daha! Merkez Bankası seriye devam ediyor

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU..."

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Bir faiz indirimi daha! Merkez Bankası seriye devam ediyor

"YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİNE ULAŞANA KADAR..."

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

Haberle İlgili Daha Fazlası