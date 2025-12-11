ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir değerlendirme geldi. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, 2026 sonu tahminini açıkladı. İşte detaylar...

ABD Merkez Bankası (Fed) dün akşam merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti. Fed'in kararı sonrası ons altın 4.212 dolar seviyesinde hareket ederken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın için yeni bir tahmin geldi.

ONS ALTIN 4.900 DOLARI AŞABİLİR

ABD merkezli büyük yatırım bankası ve finans kuruluşu Goldman Sachs, mevcut altın pozisyonlarının düşük seviyelerde olması ve yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme isteğindeki artışa dikkat çekti. Dev banka, altının 2026 sonuna kadar ons başına 4 bin 900 dolarlık öngörünün de üzerinde güçlü bir yükseliş potansiyeli barındırdığını bildirdi.

Fedin faiz kararı sonrası altın için yeni tahmin! Dev banka 2026 sonu için rakam verdi

YATIRIMCILAR ALTINA YÖNELDİ

Banka, son dönemde birçok yatırımcının tekrar altına yöneldiğini hatırlatarak, değişen çeşitlendirme eğilimlerinin değerli metal için ilave destek oluşturabileceğini belirtti.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Goldman Sachs’ın analizine göre, hem riskten kaçış motivasyonu hem de uzun vadeli yatırım stratejilerinde altının giderek daha önemli bir yer edinmesi, önümüzdeki iki yılda fiyatların yukarı yönlü hareketini sürdürebileceğine işaret ediyor.

