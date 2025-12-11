A101 11 Aralık 2025 Aktüel Ürünler kataloğu paylaşıldı! Bu hafta neler var?
Market zincirleri arasında olan uygun fiyatlı ürünleri müşterilerine sunmasıyla öne çıkan A101, yılın son ayında da indirim rüzgarına devam ediyor.
Milyonlarca vatandaşın her hafta merakla beklediği A101 11 Aralık 2025 Perşembe günü aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Teknolojik ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok ürün raflardaki yerini aldı.
Bu hafta A101’e elektronik, küçük ev aletleri, temizlik ürünleri, kamp malzemeleri, oyuncak kategorileri ve eve yönelik ürünler uygun fiyatla satışa çıkacak.
A 101'E BU HAFTA NELER GELECEK?
Hi-level 32" frameless hd ready android 14 smart tv 5,499 TL
Jvc 70' 4k ultra hd smart tv 29,999 TL
Samsung 58' uhd smart tv 29,999 TL
Hi-level 40' fhd smart tv 7,599 TL
Philips kulaküstü bt kulaklık 999 TL
Trax bluetooth hoparlör şarj standı 999 TL
Go smart bt kulaklık 329 TL
Philips led ampul 79,50 TL
Duracell 10.000 mah powerbank 799 TL
Kiwi 3 musluklu su sebili 5,999 TL
Seg kombi buzdolabı 21,999 TL
Seg bulaşık makinesi 13,999 TL
English home tost makinesi 1,999 TL
English home türk kahve makinesi 1,599 TL
English home saç kurutma makinesi 899 TL
English home multi blender seti 2,199 TL
Arzum cyclone süpürge 8,999 TL
Hometech çelik kettle 539 TL
Kiwi elektrikli ısıtıcı fan 599 TL
Pierre cardin erkek bakım seti 899 TL
English home kablolu dik süpürge 1,499 TL
Aprilla dijital banyo baskülü 299 TL
Sinbo cam çay seti 1,299 TL
Revolt 125 cc benzinli motosiklet 59,990 TL
Volta iki tekerlekli elektrikli moped 29,990 TL
Apec üç tekerlekli elektrikli moped 39,990 TL
Apec üç tekerlekli elektrikli moped 49,990 TL
English home çift kişilik lastikli çarşaf 349 TL
English home tek kişilik lastikli çarşaf 259 TL
Pamuklu kırlent kılıfı 159 TL
Kadın tam fermuarlı polar 299 TL
Kadın ekose pijama takımı 399 TL
Kadın kaşkorse düğmeli atlet 75 TL
Erkek desenli boxer 69,50 TL
Kadın / erkek soket çorap 5'li 89,50 TL
Kadın termal sporcu tayt 139 TL
Erkek ribana fanila 99,50 TL
Kabin boy pp valiz 685 TL
Orta boy pp valiz 755 TL
Pp makyaj çantası 299 TL
Promer lux ütü masası 1,099 TL
Promer lux kanatlı kurutmalık 599 TL
Peluş taç 49,50 TL
Dikey takı organizeri 99,50 TL
Toka & çorap düzenleyici 20 TL
Pazar arabası 399 TL
4+1 merdiven 799 TL
Sihirli çöp kovası 18 TL
İnci diş fırçalık 2'li 29,50 TL
Banyo seti 5'li 449 TL
Silikon mandal 10'lu 39,50 TL
Çamaşır ipi 17,50 TL
Plastik kumbara 19,50 TL
Plastik askı 44,50 TL
İkili gırgır 29,50 TL
Karma fırça ürünleri 39,50 TL
Hamarat faraş 29,50 TL
Saplı fırçalı faraş 89,50 TL
Vip ahmet sopa + mop seti 249 TL
Vip ahmet yedek bez 2'li 109 TL
Vip ahmet iki kat raflı düzenleyici 89,50 TL
Tuvalet fırçası 49,50 TL
Yaka ve tırnak fırçası 15 TL
Şişe ve biberon temizleme fırçası 29,50 TL
Çok amaçlı bambu kutu 249 TL
3 katlı üçgen raf 179 TL
Escamo kamp yatağı 1,299 TL
Escamp mıknatıslı çelik termos 629 TL
Fener & kamp lambası 149 TL
İzolasyonlu balıkçı çantası 379 TL
Paslanmaz 3 bardaklı çelik termos 449 TL
Balıkçı makası 55 TL
Balıkçı filesi 129 TL
Olta seti 499 TL
Erkek eva yağmur çizmesi 219 TL
Bardaklıklı takım çantası 279 TL
Olta aksesuar seti 229 TL
Olta zili 29,50 TL
Fosfor çubuğu 45 TL
Olta kancası 5'li 55 TL
Olta sehpası 289 TL
Olta misinası 99,50 TL
Klipsli fırdöndü 49,50 TL
Sahte balık çeşitleri 7,5 cm 59,50 TL
Sahte balık çeşitleri 11 cm 74,50 TL