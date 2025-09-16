A 101 kataloğu paylaşıldı: A101 Aldın Aldın 18 Eylül Perşembe aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
A101 Aldın Aldın 18 Eylül Perşembe aktüel kataloğu yayımlandı. A101 Aldın Aldın aktüel kataloğunda bu hafta Samsung 58 İnç UHD Smart TV, Volta VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, Çamaşır Makinesi ve Seramik Elektrikli Ocak gibi birçok ürün yer alıyor. İşte A101 Aldın Aldın aktüel kataloğunun tamamı....
A101 yeni aktüel kataloglar paylaşıldı. Buna göre, A101 aktüel kataloğunda bu hafta teknoloji üürnlerden mutfak eşyasına kadar birden fazla ürün raflarda yerini alıyor.
Satışa çıkacak ürünler arasında Overlok Makinesi, Multi Blender Seti, Waffle Makinesi, Buharlı Temizleyici, televizyon ve daha birçok ürün yer alıyor.
A101 ALDIN ALDIN 18 EYLÜL PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?
A101 Aldın Aldın aktüel kataloğunda Çamaşır Makinesi 13.999 TL, 7 KG Çamaşır Makinesi 10.999 TL, Termosifon 6.999 TL, Seramik Elektrikli Ocak 5.499 TL ve Buzdolabı 19.999 TL'den satışa çıkıyor.
A101 ALDIN ALDIN 18 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU
Çamaşır Makinesi 13.999 TL
7 KG Çamaşır Makinesi 10.999 TL
Termosifon 6.999 TL
Seramik Elektrikli Ocak 5.499 TL
Buzdolabı 19.999 TL
Overlok Makinesi 7.999 TL
Multi Blender Seti 2.999 TL
Türk Kahve Makinesi 1.399 TL
Joy Stand Mikser 4.399 TL
Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.799 TL
Buharlı Temizleyici 2.999 TL
Waffle Tava 599 TL
Şef Bıçağı 399 TL
Wok Tava 379 TL
Döküm Tava 449 TL
Derin Tencere 699 TL
Pipetli Bardak 39,50 TL
Seramik Kayık Tabak 49,50 TL
Renkli Saklama Kabı 149 TL
Kilitli Saklama Kabı 3'lü 109 TL
Banyo Paspas Takımı 349 TL
Korumalı Yatak Alezi 349 TL
Sofra Bezi 59,50 TL
Çift Kişilik Battaniye 499 TL
Kapaklı Yuvarlak Kirli Sepeti 239 TL
Mermer Desenli Katlanabilir Masa 699 TL
Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi 279 TL
Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 279 TL
İzolasyonlu Piknik Sepeti 469 TL
İzolasyonlu Piknik Çantası 299 TL
Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.299 TL
Şarjlı Masa Lambası 399 TL
Oyuncak Temizlik Seti Arabası 299 TL
Oyuncak Yumuşak Mermi Atan Tabanca 229 TL
Oyuncak Drift Sürtmeli Araba 179 TL
Uzaktan Kumandalı Arazi Aracı 569 TL