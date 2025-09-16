Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > A 101 kataloğu paylaşıldı: A101 Aldın Aldın 18 Eylül Perşembe aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
A 101 kataloğu paylaşıldı: A101 Aldın Aldın 18 Eylül Perşembe aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
A101 Aldın Aldın 18 Eylül Perşembe aktüel kataloğu yayımlandı. A101 Aldın Aldın aktüel kataloğunda bu hafta Samsung 58 İnç UHD Smart TV, Volta VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, Çamaşır Makinesi ve Seramik Elektrikli Ocak gibi birçok ürün yer alıyor. İşte A101 Aldın Aldın aktüel kataloğunun tamamı....

A101 yeni aktüel kataloglar paylaşıldı. Buna göre, A101 aktüel kataloğunda bu hafta teknoloji üürnlerden mutfak eşyasına kadar birden fazla ürün raflarda yerini alıyor.

Satışa çıkacak ürünler arasında Overlok Makinesi, Multi Blender Seti, Waffle Makinesi, Buharlı Temizleyici, televizyon ve daha birçok ürün yer alıyor.

A101 ALDIN ALDIN 18 EYLÜL PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?

A101 Aldın Aldın aktüel kataloğunda Çamaşır Makinesi 13.999 TL, 7 KG Çamaşır Makinesi 10.999 TL, Termosifon 6.999 TL, Seramik Elektrikli Ocak 5.499 TL ve Buzdolabı 19.999 TL'den satışa çıkıyor.

A101 ALDIN ALDIN 18 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU

Çamaşır Makinesi 13.999 TL

7 KG Çamaşır Makinesi 10.999 TL

Termosifon 6.999 TL

Seramik Elektrikli Ocak 5.499 TL

Buzdolabı 19.999 TL

Overlok Makinesi 7.999 TL

Multi Blender Seti 2.999 TL

Türk Kahve Makinesi 1.399 TL

Joy Stand Mikser 4.399 TL

Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.799 TL

Buharlı Temizleyici 2.999 TL

Waffle Tava 599 TL

Şef Bıçağı 399 TL

Wok Tava 379 TL

Döküm Tava 449 TL

Derin Tencere 699 TL

Pipetli Bardak 39,50 TL

Seramik Kayık Tabak 49,50 TL

Renkli Saklama Kabı 149 TL

Kilitli Saklama Kabı 3'lü 109 TL

Banyo Paspas Takımı 349 TL

Korumalı Yatak Alezi 349 TL

Sofra Bezi 59,50 TL

Çift Kişilik Battaniye 499 TL

Kapaklı Yuvarlak Kirli Sepeti 239 TL

Mermer Desenli Katlanabilir Masa 699 TL

Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi 279 TL

Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 279 TL

İzolasyonlu Piknik Sepeti 469 TL

İzolasyonlu Piknik Çantası 299 TL

Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.299 TL

Şarjlı Masa Lambası 399 TL

Oyuncak Temizlik Seti Arabası 299 TL

Oyuncak Yumuşak Mermi Atan Tabanca 229 TL

Oyuncak Drift Sürtmeli Araba 179 TL

Uzaktan Kumandalı Arazi Aracı 569 TL

