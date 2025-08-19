A101 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı! Yeni ürünler raflara yerleşti: A101 broşürü süpürge, trambolin, overlok makinesi getiriyor...
A101 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Buna göre, 21 Ağustos Perşembe günü mağaza raflarında satışa çıkacak indirimli ürünler arasında Çamaşır Makinesi, Buzdolabı, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi , Tost Makinesi, Overlok Makinesi ve daha birçok ürün satışa çıkacak...
21 Ağustos 2025 A101 Aldın Aldın bu kataloğu ürünleri paylaşıldı. A101 indirim afişi ile yeni ürünler Perşembe günü raflarda yerini alacak.
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL, Şarjlı Islak Kuru Süpürge ve Zemin Temizleyici 5.999 TL, Overlok Makinesi 7.999 TL, Cam Su Isıtıcı 599 TL, LED Işıklı Fanlı Ayna 599 TL, 125 CC Maxi Scooter 59.900 TL,VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 45.990 TL ve Saç Kırığı Alma Makinesi 699 TL ile alışveriş severlerin beğenesine sunulacak.
A101 21 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Uydu Alıcısı 489 TL
65" 4K Ultra HD Android TV 23.999 TL
Kablosuz Hoparlör 599 TL
Su Geçirmez Kablosuz Hoparlör 349 TL
43" Frameless FHD Google Tv 9.299 TL
Buzdolabı 18.999 TL
10 KG Çamaşır Makinesi 14.599 TL
7 KG Çamaşır Makinesi 9.999 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL
Şarjlı Islak Kuru Süpürge ve Zemin Temizleyici 5.999 TL
Overlok Makinesi 7.999 TL
Cam Su Isıtıcı 599 TL
LED Işıklı Fanlı Ayna 599 TL
Saç Kırığı Alma Makinesi 699 TL
125 CC Maxi Scooter 59.900 TL
VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 45.990 TL
Trambolin 2.490 TL
Katlanabilir Işıklı Scooter 699 TL
İlk Çıkartmalarım Aktivite Kitap Serisi
138 Parça Çiçek Puzzle 329 TL
Oyuncak Alışveriş Arabası 269 TL
Oyuncak Kumandalı Araba 539 TL
12 V Akülü Vidalama Seti 869 TL
Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.299 TL
110 Parça Hobi Seti 949 TL
Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi 299 TL
4'lü Stantlı Kaşıklı Baharatlık 99,50 TL
Çelik Çift Katmanlı Su Şişesi 649 TL
Kristal Peçetelik 59,50 TL
Silikon Servis Gereçleri 29 TL
Hazneli Rende 59,50 TL
3 L Ayran Sürahisi 79,50 TL
Desenli Kupa ve Mum Seti 159 TL
Makyaj Çantası 325 TL
Askılı Sabunluk 149 TL
Büyük Boy Valiz 879 TL
Orta Boy Valiz 759 TL
Kabin Boy Valiz 689 TL
Saçaklı Koltuk Örtüsü 199 TL
5L Ayçiçek Yağı 369 TL
3L Sızma Zeytinyağı 645 TL
Üçgen Peynir 79,50 TL
1 KG Az Yağlı Taze Peynir 139 TL
Dondurulmuş Piliç Bonfile 149 TL
1 KG Tam Yağlı Yoğurt 49,50 TL
1 KG Lor Peyniri 59,50 TL
10 KG Toz Deterjan 275 TL
Pure Touch Bebek Bezi Çeşitleri 279 TL
40'lı 3 Katlı Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 219 TL
Stick Allık 69,50 TL
Stick Kontür 69,50 TL
Velvet Matte Ruj 119 TL
Aynalı Katlanabilir Tarak 39,50 TL