A101 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı! Yeni ürünler raflara yerleşti: A101 broşürü süpürge, trambolin, overlok makinesi getiriyor...

A101 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı! Yeni ürünler raflara yerleşti: A101 broşürü süpürge, trambolin, overlok makinesi getiriyor...
A101 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Buna göre, 21 Ağustos Perşembe günü mağaza raflarında satışa çıkacak indirimli ürünler arasında Çamaşır Makinesi, Buzdolabı, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi , Tost Makinesi, Overlok Makinesi ve daha birçok ürün satışa çıkacak...

21 Ağustos 2025 A101 Aldın Aldın bu kataloğu ürünleri paylaşıldı. A101 indirim afişi ile yeni ürünler Perşembe günü raflarda yerini alacak.

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL, Şarjlı Islak Kuru Süpürge ve Zemin Temizleyici 5.999 TL, Overlok Makinesi 7.999 TL, Cam Su Isıtıcı 599 TL, LED Işıklı Fanlı Ayna 599 TL, 125 CC Maxi Scooter 59.900 TL,VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 45.990 TL ve Saç Kırığı Alma Makinesi 699 TL ile alışveriş severlerin beğenesine sunulacak. 

A101 AFİŞİ 21 AĞUSTOS BU HAFTA KATALOĞU YENİ ÜRÜNLERİ

A101 21 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Uydu Alıcısı 489 TL

65" 4K Ultra HD Android TV 23.999 TL

Kablosuz Hoparlör 599 TL

Su Geçirmez Kablosuz Hoparlör 349 TL

43" Frameless FHD Google Tv 9.299 TL

Buzdolabı 18.999 TL

10 KG Çamaşır Makinesi 14.599 TL

7 KG Çamaşır Makinesi 9.999 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

Şarjlı Islak Kuru Süpürge ve Zemin Temizleyici 5.999 TL

Overlok Makinesi 7.999 TL

Cam Su Isıtıcı 599 TL

LED Işıklı Fanlı Ayna 599 TL

Saç Kırığı Alma Makinesi 699 TL

125 CC Maxi Scooter 59.900 TL

VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 45.990 TL

Trambolin 2.490 TL

Katlanabilir Işıklı Scooter 699 TL

İlk Çıkartmalarım Aktivite Kitap Serisi

138 Parça Çiçek Puzzle 329 TL

Oyuncak Alışveriş Arabası 269 TL

Oyuncak Kumandalı Araba 539 TL

12 V Akülü Vidalama Seti 869 TL

Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.299 TL

110 Parça Hobi Seti 949 TL

Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi 299 TL

4'lü Stantlı Kaşıklı Baharatlık 99,50 TL

Çelik Çift Katmanlı Su Şişesi 649 TL

Kristal Peçetelik 59,50 TL

Silikon Servis Gereçleri 29 TL

Hazneli Rende 59,50 TL

3 L  Ayran Sürahisi 79,50 TL

Desenli Kupa ve Mum Seti 159 TL

Makyaj Çantası 325 TL

Askılı Sabunluk 149 TL

Büyük Boy Valiz 879 TL

Orta Boy Valiz 759 TL

Kabin Boy Valiz 689 TL

Saçaklı Koltuk Örtüsü 199 TL

5L Ayçiçek Yağı 369 TL

3L Sızma Zeytinyağı 645 TL

Üçgen Peynir 79,50 TL

1 KG Az Yağlı Taze Peynir 139 TL

Dondurulmuş Piliç Bonfile 149 TL

1 KG Tam Yağlı Yoğurt 49,50 TL

1 KG Lor Peyniri 59,50 TL

10 KG Toz Deterjan 275 TL

Pure Touch Bebek Bezi Çeşitleri 279 TL

40'lı 3 Katlı Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 219 TL

Stick Allık 69,50 TL

Stick Kontür 69,50 TL

Velvet Matte Ruj 119 TL

Aynalı Katlanabilir Tarak 39,50 TL

