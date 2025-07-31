31 Temmuz A 101 aktüel kataloğu paylaşıldı: Bugün A 101'de hangi ürünler var?
31 Temmuz 2025 Perşembe günü için A 101 aktüel katalogları paylaşıldı. Buna göre bugün birçok avantajlı ürün piyasadaki fiyatlarının oldukça altında satışa sunulacak. A101 aktüel kataloğunda bugün 150 cc Benzinli Motosiklet, 125 cc Benzinli Motosiklet, Waffle Tavası gibi birçok ürün raflarda yerini aldı
26 Haziran 2025 Perşembe A 101 aktüel kataloğunda indirimli ürünleri fiyat listesi paylaşıldı. Teknolojik aletlerden mutfak ürünlerine kadar birçok ürün bugün satışa çıkarıldı.
Bugün, 65 L Mekanik Silindirik Termosifon 6.899 TL 3'lü Cam Ankastre Set 14.999 TL, Büro Tipi Buzdolabı 6.499 TL, 150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL ve 125 CC Benzinli Motosiklet 45.990 TL fiyatlarla satılıyor.
A101 31 TEMMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Toshiba 65 İnç UHD VIDAA TV 24.999 TL
Hı-Level 55 İnç UHD Smart TV 14.999 TL
Onvo 43 İnç FHD QLED Google TV 9.499 TL
Hı-Level 40 İnç FHD Smart TV 7.399 TL
Piranha Bluetooth Hoparlör 349 TL
Su Geçirmez Telefon Kılıfı 159 TL
El Mikseri 429 TL
Tost Makinesi 1.999 TL
Elektrikli Çay Makinesi 899 TL
Carbon Dikey Süpürge 1.799 TL
Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 999 TL
Dijital Banyo Baskülü 299 TL
Çubuk El Blenderı 499 TL
Regal Cam Ankastre Set 3'lü 14.999 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 6.899 TL
SEG Çamaşır Makinesi 16.999 TL
Regal Mini Buzdolabı 6.499 TL
Revolt RSX7 150 cc Benzinli Motosiklet 109.990 TL
RS6 125 cc Benzinli Motosiklet 45.999 TL
Çok Amaçlı Yağlayıcı Sprey 200 ml 49,50 TL
Motor Temizleme Spreyi 75 TL
Ahşap Saplı İşkence 129 TL
10'lu Anahtar Seti 145 TL
Mini Masa Mengenesi 109 TL
Sprey Boya 400 ml 69 TL
Derin Tencere 699 TL
Seramik Tava 449 TL
Seramik Basık Tencere 699 TL
Kapaklı Sahan 429 TL
Ayaklı Cam Meyvelik 129 TL
Ahşap Saplı Kristal Sosluk Seti 99,50 TL
Döküm Waffle Tavası 599 TL
Saklama Kabı 79,50 TL
Çelik Termos 499 TL
Tek Kişilik Yaylı Yatak 2.499 TL
Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.999 TL
Kadın Bürümcük Pantolon 169 TL
Erkek Patik Çorap 3'lü 35 TL
Kuruluma Bezi 3'lü 39,50 TL
Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL
1 Alana 1 Bedava Kedi Maması Çeşitleri
Torku Dana Kavurma 875 TL
Piliç Nugget 1KG 99,50 TL
SEK Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 g 179 TL
Dondurulmuş İnce Kesim Patates 1KG 89,50 TL