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A 101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 26 Haziran 2025 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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A 101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 26 Haziran 2025 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

26 Haziran 2025 Perşembe günü için A 101 aktüel katalogları paylaşıldı. Buna göre bugün birçok ürün piyasadaki fiyatlarının oldukça altında markette satışa sunulacak. 26 Haziran Perşembe günü Aldın Aldın kataloğunda bahsi geçen ürünler arasında Onvo 65 İnç Frameless UHD QLED Google TV 22.999 TL ve SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.499 TL'den satılıyor.

26 Haziran 2025 Perşembe A 101 aktüel kataloğunda indirimli ürünleri fiyat listesi paylaşıldı. Teknolojik aletlerden bakım ürünlerine kadar birçok ürün bugün raflarda yerini aldı.

Özellikle yeni evlenecek çiftler beyaz eşyasını uygun fiyattan almak istediği takdirde A 101 SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.499 TL, Çamaşır Makinesi 16.999 TL, Mekanik Silindirik Termosifon 65L 5.999 TL, No-Frost Buzdolabı 15.999 TL, Onvo 65 İnç, Frameless UHD QLED Google TV 22.999 TL, Samsung 50 İnç 4K Ultra HD Smart LED TV 20.999 TL ve Onvo 43 İnç Frameless FHD Google TV 9.299 TL'den satışa çıkarılacaktır.

A 101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 26 Haziran 2025 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı - 1. Resim

26 HAZİRAN A 101 AKTÜEL KATALOĞU

Onvo 65 İnç Frameless UHD QLED Google TV 22.999 TL

Samsung 50 İnç 4K Ultra HD Smart LED TV 20.999 TL

Onvo 43 İnç Frameless FHD Google TV 9.299 TL

Lenovo Ideapad Slim 3 8.999 TL

Büyük Boy Kablosuz Hoparlör 699 TL

A 101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 26 Haziran 2025 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı - 2. Resim

 

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.499 TL

Çamaşır Makinesi 16.999 TL

Mekanik Silindirik Termosifon 65L 5.999 TL

No-Frost Buzdolabı 15.999 TL

A 101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 26 Haziran 2025 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı - 3. Resim

Dondurma Makinesi 1.499 TL

Şarjlı Vantilatör 349 TL

Otel Tipi Kettle 749 TL

El Blender Seti 1.399 TL

Türk Kahvesi Makinesi 1.399 TL

Elektrikli Çay Makinesi 1.099 TL

Buharlı Temizleyici 3.499 TL

Dijital Baskül 249 TL

Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL

A 101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 26 Haziran 2025 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı - 4. Resim

Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL

APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

Volta VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL

A 101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 26 Haziran 2025 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı - 5. Resim

Basınçlı Yıkama Makinesi 3.399 TL

Mango Kokulu Cam Suyu 450 ml 50 TL

Yazlık Cam Suyu 3L 50 TL

Katlanır Taşıma Arabası 1.799 TL

Üfleme Makinesi 769 TL

Benzinli Tırpan 3.499 TL

A 101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 26 Haziran 2025 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı - 6. Resim

27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 7.499 TL

Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 239 TL

Oyuncak Dinazor Taşıyıcı Araç 159 TL

Oyuncak Şirin El Arabası 129 TL

Çek Çek Alışveriş Arabası 199 TL

Oyuncak Mutfak Seti 249 TL

Oyuncak Basketbol ve Futbol Kalesi 389 TL

A 101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 26 Haziran 2025 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı - 7. Resim

Seramik Basık Tencere 699 TL

Derin Tencere 699 TL

Seramik Tava 449 TL

Seramik Sahan 399 TL

12 Parça Çay Takımı 599 TL

Ayaklı Sunum Bardağı 4'lü 599 TL

Wok Tava 359 TL

Çelik Termos Çeşitleri 499 TL

Dönen Bambu Sunum Tahtası 199 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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