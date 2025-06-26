A 101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 26 Haziran 2025 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı
26 Haziran 2025 Perşembe günü için A 101 aktüel katalogları paylaşıldı. Buna göre bugün birçok ürün piyasadaki fiyatlarının oldukça altında markette satışa sunulacak. 26 Haziran Perşembe günü Aldın Aldın kataloğunda bahsi geçen ürünler arasında Onvo 65 İnç Frameless UHD QLED Google TV 22.999 TL ve SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.499 TL'den satılıyor.
26 Haziran 2025 Perşembe A 101 aktüel kataloğunda indirimli ürünleri fiyat listesi paylaşıldı. Teknolojik aletlerden bakım ürünlerine kadar birçok ürün bugün raflarda yerini aldı.
Özellikle yeni evlenecek çiftler beyaz eşyasını uygun fiyattan almak istediği takdirde A 101 SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.499 TL, Çamaşır Makinesi 16.999 TL, Mekanik Silindirik Termosifon 65L 5.999 TL, No-Frost Buzdolabı 15.999 TL, Onvo 65 İnç, Frameless UHD QLED Google TV 22.999 TL, Samsung 50 İnç 4K Ultra HD Smart LED TV 20.999 TL ve Onvo 43 İnç Frameless FHD Google TV 9.299 TL'den satışa çıkarılacaktır.
26 HAZİRAN A 101 AKTÜEL KATALOĞU
Onvo 65 İnç Frameless UHD QLED Google TV 22.999 TL
Samsung 50 İnç 4K Ultra HD Smart LED TV 20.999 TL
Onvo 43 İnç Frameless FHD Google TV 9.299 TL
Lenovo Ideapad Slim 3 8.999 TL
Büyük Boy Kablosuz Hoparlör 699 TL
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.499 TL
Çamaşır Makinesi 16.999 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 65L 5.999 TL
No-Frost Buzdolabı 15.999 TL
Dondurma Makinesi 1.499 TL
Şarjlı Vantilatör 349 TL
Otel Tipi Kettle 749 TL
El Blender Seti 1.399 TL
Türk Kahvesi Makinesi 1.399 TL
Elektrikli Çay Makinesi 1.099 TL
Buharlı Temizleyici 3.499 TL
Dijital Baskül 249 TL
Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL
Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL
APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL
Volta VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL
Basınçlı Yıkama Makinesi 3.399 TL
Mango Kokulu Cam Suyu 450 ml 50 TL
Yazlık Cam Suyu 3L 50 TL
Katlanır Taşıma Arabası 1.799 TL
Üfleme Makinesi 769 TL
Benzinli Tırpan 3.499 TL
27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 7.499 TL
Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 239 TL
Oyuncak Dinazor Taşıyıcı Araç 159 TL
Oyuncak Şirin El Arabası 129 TL
Çek Çek Alışveriş Arabası 199 TL
Oyuncak Mutfak Seti 249 TL
Oyuncak Basketbol ve Futbol Kalesi 389 TL
Seramik Basık Tencere 699 TL
Derin Tencere 699 TL
Seramik Tava 449 TL
Seramik Sahan 399 TL
12 Parça Çay Takımı 599 TL
Ayaklı Sunum Bardağı 4'lü 599 TL
Wok Tava 359 TL
Çelik Termos Çeşitleri 499 TL
Dönen Bambu Sunum Tahtası 199 TL