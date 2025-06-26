A 101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 26 Haziran 2025 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Haziran 2025 09:44 - Güncelleme: 26 Haziran 2025 09:44 - Güncelleme:

26 Haziran 2025 Perşembe günü için A 101 aktüel katalogları paylaşıldı. Buna göre bugün birçok ürün piyasadaki fiyatlarının oldukça altında markette satışa sunulacak. 26 Haziran Perşembe günü Aldın Aldın kataloğunda bahsi geçen ürünler arasında Onvo 65 İnç Frameless UHD QLED Google TV 22.999 TL ve SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.499 TL'den satılıyor.

26 Haziran 2025 Perşembe A 101 aktüel kataloğunda indirimli ürünleri fiyat listesi paylaşıldı. Teknolojik aletlerden bakım ürünlerine kadar birçok ürün bugün raflarda yerini aldı. Özellikle yeni evlenecek çiftler beyaz eşyasını uygun fiyattan almak istediği takdirde A 101 SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.499 TL, Çamaşır Makinesi 16.999 TL, Mekanik Silindirik Termosifon 65L 5.999 TL, No-Frost Buzdolabı 15.999 TL, Onvo 65 İnç, Frameless UHD QLED Google TV 22.999 TL, Samsung 50 İnç 4K Ultra HD Smart LED TV 20.999 TL ve Onvo 43 İnç Frameless FHD Google TV 9.299 TL'den satışa çıkarılacaktır. 26 HAZİRAN A 101 AKTÜEL KATALOĞU Onvo 65 İnç Frameless UHD QLED Google TV 22.999 TL Samsung 50 İnç 4K Ultra HD Smart LED TV 20.999 TL Onvo 43 İnç Frameless FHD Google TV 9.299 TL Lenovo Ideapad Slim 3 8.999 TL Büyük Boy Kablosuz Hoparlör 699 TL SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.499 TL Çamaşır Makinesi 16.999 TL Mekanik Silindirik Termosifon 65L 5.999 TL No-Frost Buzdolabı 15.999 TL Dondurma Makinesi 1.499 TL Şarjlı Vantilatör 349 TL Otel Tipi Kettle 749 TL El Blender Seti 1.399 TL Türk Kahvesi Makinesi 1.399 TL Elektrikli Çay Makinesi 1.099 TL Buharlı Temizleyici 3.499 TL Dijital Baskül 249 TL Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL Volta VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL Basınçlı Yıkama Makinesi 3.399 TL Mango Kokulu Cam Suyu 450 ml 50 TL Yazlık Cam Suyu 3L 50 TL Katlanır Taşıma Arabası 1.799 TL Üfleme Makinesi 769 TL Benzinli Tırpan 3.499 TL 27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 7.499 TL Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 239 TL Oyuncak Dinazor Taşıyıcı Araç 159 TL Oyuncak Şirin El Arabası 129 TL Çek Çek Alışveriş Arabası 199 TL Oyuncak Mutfak Seti 249 TL Oyuncak Basketbol ve Futbol Kalesi 389 TL Seramik Basık Tencere 699 TL Derin Tencere 699 TL Seramik Tava 449 TL Seramik Sahan 399 TL 12 Parça Çay Takımı 599 TL Ayaklı Sunum Bardağı 4'lü 599 TL Wok Tava 359 TL Çelik Termos Çeşitleri 499 TL Dönen Bambu Sunum Tahtası 199 TL İlgili Haber A 101'de kurban sofrasına hazırlık! Bıçak, güveç, kesme tahtası hepsi indirimde

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin