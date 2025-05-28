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A 101'de kurban sofrasına hazırlık! Bıçak, güveç, kesme tahtası hepsi indirimde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
A 101&#039;de kurban sofrasına hazırlık! Bıçak, güveç, kesme tahtası hepsi indirimde
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, A 101'de hazırlıklar tamamlanıyor. 29 Mayıs A101 aktüel kataloğunda kurban etini kesmek ve pişirmek için gerekli malzemeler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. İşte 29 Mayıs 2025 Perşembe A101 broşürü ürünleri...

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala etleri doğramak ve pişirmek için gerekli malzemeler, A101'de yerini aldı.

29 Mayıs Perşembe aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasıyla beraber bıçak çeşitleri, bileyici, güveç, saklama kapları ve birçok malzeme uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

A 101'de kurban sofrasına hazırlık! Bıçak, güveç, kesme tahtası hepsi indirimde - 1. Resim

29 MAYIS A101 İNDİRİMLERİ VE AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ LİSTESİ TAMAMI

55" 4K UHD Led Dolby Atmos Smart Tv 25.999 TL

Dekoratif Hesap Makinesi 249 TL

50' 4K Ultra HD Android Tv 15.499 TL

Işıklı Kablosuz Kule Parti Hoparlörü 1.399 TL

A 101'de kurban sofrasına hazırlık! Bıçak, güveç, kesme tahtası hepsi indirimde - 2. Resim

26" Jant Bisiklet 4.599 TL

1500 Parça Puzzle 129 TL

Kutu Oyunu 99,50 TL

Oyuncak Peluşlu Hayvan Taşıma Çantası 239 TL

Oyuncak Buzlar Ülkesi Şato Bloklar 349 TL

A 101'de kurban sofrasına hazırlık! Bıçak, güveç, kesme tahtası hepsi indirimde - 3. Resim

65 L Mekanik Silindirik Termosifon 6.899 TL

12 KG Çamaşır Makinesi 15.999 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu 7.999 TL

A 101'de kurban sofrasına hazırlık! Bıçak, güveç, kesme tahtası hepsi indirimde - 4. Resim

125 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

A 101'de kurban sofrasına hazırlık! Bıçak, güveç, kesme tahtası hepsi indirimde - 5. Resim

Seyahat Ütüsü 699 TL

Vakum S Hepa Filtreli Kablolu Dikey Süpürge 1.499 TL

Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

Tilki Kuyruğu Testere 2.299 TL

Standlı Vantilatör 999 TL

Dikiş Makinesi 7.499 TL

Kişisel Blender 1.399 TL

A 101'de kurban sofrasına hazırlık! Bıçak, güveç, kesme tahtası hepsi indirimde - 6. Resim

3'lü Kesim Panosu 125 TL

3'lü Metal Saklama Ve Karıştırma Kabı 699 TL

Kıyma ve Salça Makinesi 1.899 TL

Ahşap Saplı Sac Kavurma Tavası 179 TL

Emaye Kızartma Tenceresi 399 TL

Kapaklı Hamur Leğeni 69,50 TL

Düdüklü Tencere Seti 1.399 TL

4 Al 3 Öde 80'Li Orta Boy Buzdolabı Poşeti 69,50 TL

6'lı Porsiyonluk Güveç Tava 109 TL

A 101'de kurban sofrasına hazırlık! Bıçak, güveç, kesme tahtası hepsi indirimde - 7. Resim

3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL

Orta Boy Valiz 789 TL

Kabin Boy Valiz 689 TL

Çok amaçlı Askı 39,50 TL

Makyaj Çantası 325 TL

Büyük Boy Hurç 59 TL

Mega XL Hurç 79 TL

A 101'de kurban sofrasına hazırlık! Bıçak, güveç, kesme tahtası hepsi indirimde - 8. Resim

Oval Servis Tabağı 199 TL

Silikon Pilav Kaşığı ve Kepçe 59,50 TL

Tekli Porselen Ürünler 60 TL

Figürlü Matara 199 TL

Yapışmaz Buzluk 34,50 TL

Ayaklı Kapaklı Cam Kurabiyelik 199 TL

Mini Süzgeç 15 TL

A 101'de kurban sofrasına hazırlık! Bıçak, güveç, kesme tahtası hepsi indirimde - 9. Resim

Berjer 5.499 TL

Orta Sehpa 2.999 TL

Üçlü Koltuk 9.999 TL

6 Kişilik Yemek Masası Takımı 14.999 TL

TV ünitesi 2.999 TL

Üçlü Zigon Sehpa 1.999 TL

A 101'de kurban sofrasına hazırlık! Bıçak, güveç, kesme tahtası hepsi indirimde - 10. Resim

Tam Otomatik Kahve Makinesi 13.999 TL

Kapsüllü Kahve Makinesi 6.999 TL

80'li Kutu Espresso Kapsül Kahve 1.240 TL

80'li Kutu Kapsül Kahve 1.190 TL

1000 G Kapsül Kahve 999 TL

100'lü Kutu Kapsül Kahve 1.590 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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