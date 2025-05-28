A 101'de kurban sofrasına hazırlık! Bıçak, güveç, kesme tahtası hepsi indirimde
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, A 101'de hazırlıklar tamamlanıyor. 29 Mayıs A101 aktüel kataloğunda kurban etini kesmek ve pişirmek için gerekli malzemeler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. İşte 29 Mayıs 2025 Perşembe A101 broşürü ürünleri...
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala etleri doğramak ve pişirmek için gerekli malzemeler, A101'de yerini aldı.
29 Mayıs Perşembe aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasıyla beraber bıçak çeşitleri, bileyici, güveç, saklama kapları ve birçok malzeme uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.
29 MAYIS A101 İNDİRİMLERİ VE AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ LİSTESİ TAMAMI
55" 4K UHD Led Dolby Atmos Smart Tv 25.999 TL
Dekoratif Hesap Makinesi 249 TL
50' 4K Ultra HD Android Tv 15.499 TL
Işıklı Kablosuz Kule Parti Hoparlörü 1.399 TL
26" Jant Bisiklet 4.599 TL
1500 Parça Puzzle 129 TL
Kutu Oyunu 99,50 TL
Oyuncak Peluşlu Hayvan Taşıma Çantası 239 TL
Oyuncak Buzlar Ülkesi Şato Bloklar 349 TL
65 L Mekanik Silindirik Termosifon 6.899 TL
12 KG Çamaşır Makinesi 15.999 TL
3 Çekmeceli Derin Dondurucu 7.999 TL
125 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL
Seyahat Ütüsü 699 TL
Vakum S Hepa Filtreli Kablolu Dikey Süpürge 1.499 TL
Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL
Tilki Kuyruğu Testere 2.299 TL
Standlı Vantilatör 999 TL
Dikiş Makinesi 7.499 TL
Kişisel Blender 1.399 TL
3'lü Kesim Panosu 125 TL
3'lü Metal Saklama Ve Karıştırma Kabı 699 TL
Kıyma ve Salça Makinesi 1.899 TL
Ahşap Saplı Sac Kavurma Tavası 179 TL
Emaye Kızartma Tenceresi 399 TL
Kapaklı Hamur Leğeni 69,50 TL
Düdüklü Tencere Seti 1.399 TL
4 Al 3 Öde 80'Li Orta Boy Buzdolabı Poşeti 69,50 TL
6'lı Porsiyonluk Güveç Tava 109 TL
3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL
Orta Boy Valiz 789 TL
Kabin Boy Valiz 689 TL
Çok amaçlı Askı 39,50 TL
Makyaj Çantası 325 TL
Büyük Boy Hurç 59 TL
Mega XL Hurç 79 TL
Oval Servis Tabağı 199 TL
Silikon Pilav Kaşığı ve Kepçe 59,50 TL
Tekli Porselen Ürünler 60 TL
Figürlü Matara 199 TL
Yapışmaz Buzluk 34,50 TL
Ayaklı Kapaklı Cam Kurabiyelik 199 TL
Mini Süzgeç 15 TL
Berjer 5.499 TL
Orta Sehpa 2.999 TL
Üçlü Koltuk 9.999 TL
6 Kişilik Yemek Masası Takımı 14.999 TL
TV ünitesi 2.999 TL
Üçlü Zigon Sehpa 1.999 TL
Tam Otomatik Kahve Makinesi 13.999 TL
Kapsüllü Kahve Makinesi 6.999 TL
80'li Kutu Espresso Kapsül Kahve 1.240 TL
80'li Kutu Kapsül Kahve 1.190 TL
1000 G Kapsül Kahve 999 TL
100'lü Kutu Kapsül Kahve 1.590 TL