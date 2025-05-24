A101’e 29 Mayıs Perşembe günü benzinli motosiklet geliyor! 29 Mayıs 2025 A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mayıs 2025 19:24 - Güncelleme: 24 Mayıs 2025 19:25 - Güncelleme:

A101 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler netleşti. .29 Mayıs'tan itibaren A101'e benzinli motosiklet, buzdolabı, kahve makinesi ve daha birçok indirimli ürün geliyor.

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. A101 kataloğundaki birbirinden uygun fiyatta ürünler kaçırmak istemeyen vatandaşlar aktüel katoloğu incelemeye başladı. 29 MAYIS A 101 AKTÜEL KATOLOĞU 900 G Eker Yoğurt - 59,50 TL 1 L Latte Kahveli Sütlü İçecek - 75 TL 950 G Maramarabirlik Siyah Zeytin - 159 TL 500 G Dondurulmuş Hamsi - 89,50 TL 50 ML Sıvı Sabun - 69,50 TL Lip gloss - 69,50 TL Oda Kokusu - 149,50 TL 5 L Domestos Çamaşır Suyu - 189 TL 10 KG Rinso Toz Deterjan - 325 TL Kahve Dünyası Tambol Sütlü Çikolata - 49,90/69,90 TL Hanımeller Kurabiye - 27 TL Ülker Çizi Haşhaşlı Baharatlı Kraker - 39 TL Philips Dolby Atmos Smart Tv - 25.999 TL Toshiba Ultra HD Android TV - 15.499 TL Piranha Işıklı Kablosuz Kule Parti Hoparlörü - 1.399 TL 26'' Jant Bisiklet - 4.599 TL 1500 Parça Puzzle - 129 TL Oyuncak Asker ve İtfaiye Araçları - 129 TL Beni Herkes Sever Kitapları - 39,50 TL Mekanik Silindirik Termosifon - 6.899 TL Buzdolabı - 9.999 TL Çamaşır Makinesi - 15.999 TL 3 Çekmeceli Derin Dondurucu - 7.999 TL Benzinli Motor - 64.990 TL Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 39.990 TL Çay Makinesi - 2.199 TL Mikrodalga Fırın - 3.499 TL Dikiş Makinesi - 7.499 TL Akıllı Baskül -329 TL Kişisel Blender - 1.399 TL Filtreli Kablolu Dik Düpürge - 1.499 TL 4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı - 1.499 TL Kamp Yatağı -1.099 TL Katlanabilir Kamp Sandalyesi - 289 TL 4 Kişilik Manuel Kamp Çadırı - 1.199 TL Emaye Mangal - 499 TL Büyük Ev Tipi Bıçak Bileyici - 150 TL Satır - 150 TL Et Dövme Demiri - 201 TL Kıyma ve Salça Makinesi - 1.899 TL 3'lü Kesim Panosu - 125 TL Ahşap Saplı Sac Kavurma Tavası - 179 TL Düdüklü Tencere Seti - 1.399 TL Makyaj Çantası - 325 TL 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık - 1.790 TL Bavul Çeşitleri - 759 / 879 TL Mega XL Hurç - 79 TL Koltuk Örtüsü - 159 TL İlgili Haber A101’e yaz geldi! 22 Mayıs aktüel kataloğunda güneş kremi, bronzlaştırıcı yağ, vücut sütü ve daha fazlası yer aldı!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin