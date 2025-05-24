A101’e 29 Mayıs Perşembe günü benzinli motosiklet geliyor! 29 Mayıs 2025 A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu
A101 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler netleşti. .29 Mayıs'tan itibaren A101'e benzinli motosiklet, buzdolabı, kahve makinesi ve daha birçok indirimli ürün geliyor.
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. A101 kataloğundaki birbirinden uygun fiyatta ürünler kaçırmak istemeyen vatandaşlar aktüel katoloğu incelemeye başladı.
29 MAYIS A 101 AKTÜEL KATOLOĞU
900 G Eker Yoğurt - 59,50 TL
1 L Latte Kahveli Sütlü İçecek - 75 TL
950 G Maramarabirlik Siyah Zeytin - 159 TL
500 G Dondurulmuş Hamsi - 89,50 TL
50 ML Sıvı Sabun - 69,50 TL
Lip gloss - 69,50 TL
Oda Kokusu - 149,50 TL
5 L Domestos Çamaşır Suyu - 189 TL
10 KG Rinso Toz Deterjan - 325 TL
Kahve Dünyası Tambol Sütlü Çikolata - 49,90/69,90 TL
Hanımeller Kurabiye - 27 TL
Ülker Çizi Haşhaşlı Baharatlı Kraker - 39 TL
Philips Dolby Atmos Smart Tv - 25.999 TL
Toshiba Ultra HD Android TV - 15.499 TL
Piranha Işıklı Kablosuz Kule Parti Hoparlörü - 1.399 TL
26'' Jant Bisiklet - 4.599 TL
1500 Parça Puzzle - 129 TL
Oyuncak Asker ve İtfaiye Araçları - 129 TL
Beni Herkes Sever Kitapları - 39,50 TL
Mekanik Silindirik Termosifon - 6.899 TL
Buzdolabı - 9.999 TL
Çamaşır Makinesi - 15.999 TL
3 Çekmeceli Derin Dondurucu - 7.999 TL
Benzinli Motor - 64.990 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 39.990 TL
Çay Makinesi - 2.199 TL
Mikrodalga Fırın - 3.499 TL
Dikiş Makinesi - 7.499 TL
Akıllı Baskül -329 TL
Kişisel Blender - 1.399 TL
Filtreli Kablolu Dik Düpürge - 1.499 TL
4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı - 1.499 TL
Kamp Yatağı -1.099 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi - 289 TL
4 Kişilik Manuel Kamp Çadırı - 1.199 TL
Emaye Mangal - 499 TL
Büyük Ev Tipi Bıçak Bileyici - 150 TL
Satır - 150 TL
Et Dövme Demiri - 201 TL
Kıyma ve Salça Makinesi - 1.899 TL
3'lü Kesim Panosu - 125 TL
Ahşap Saplı Sac Kavurma Tavası - 179 TL
Düdüklü Tencere Seti - 1.399 TL
Makyaj Çantası - 325 TL
3 Kapaklı Metal Ayakkabılık - 1.790 TL
Bavul Çeşitleri - 759 / 879 TL
Mega XL Hurç - 79 TL
Koltuk Örtüsü - 159 TL