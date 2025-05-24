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A101’e 29 Mayıs Perşembe günü benzinli motosiklet geliyor! 29 Mayıs 2025 A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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A101’e 29 Mayıs Perşembe günü benzinli motosiklet geliyor! 29 Mayıs 2025 A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A101 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler netleşti. .29 Mayıs'tan itibaren A101'e benzinli motosiklet, buzdolabı, kahve makinesi ve daha birçok indirimli ürün geliyor.

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. A101 kataloğundaki birbirinden uygun fiyatta ürünler kaçırmak istemeyen vatandaşlar aktüel katoloğu incelemeye başladı.

Gıda ürünleri

29 MAYIS A 101 AKTÜEL KATOLOĞU

900 G Eker Yoğurt - 59,50 TL

1 L Latte Kahveli Sütlü İçecek - 75 TL

950 G Maramarabirlik Siyah Zeytin - 159 TL

500 G Dondurulmuş Hamsi - 89,50 TL

A101'e bayram geldi! A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada; Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 3

50 ML Sıvı Sabun - 69,50 TL

Lip gloss - 69,50 TL

Oda Kokusu - 149,50 TL

5 L Domestos Çamaşır Suyu - 189 TL

10 KG Rinso Toz Deterjan - 325 TL

A101'e bayram geldi! A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada; Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 4

Kahve Dünyası Tambol Sütlü Çikolata - 49,90/69,90 TL

Hanımeller Kurabiye  - 27 TL

Ülker Çizi Haşhaşlı Baharatlı Kraker - 39 TL

A101'e bayram geldi! A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada; Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 5

Philips Dolby Atmos Smart Tv - 25.999 TL

Toshiba Ultra HD Android TV - 15.499 TL

Piranha Işıklı Kablosuz Kule Parti Hoparlörü - 1.399 TL

A101'e bayram geldi! A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada; Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 6

26'' Jant Bisiklet - 4.599 TL

1500 Parça Puzzle - 129 TL

Oyuncak Asker ve İtfaiye Araçları - 129 TL

Beni Herkes Sever Kitapları - 39,50 TL

A101'e bayram geldi! A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada; Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 7

Mekanik Silindirik Termosifon - 6.899 TL

Buzdolabı - 9.999 TL

Çamaşır Makinesi - 15.999 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu - 7.999 TL

A101'e bayram geldi! A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada; Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 8

Benzinli Motor - 64.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 39.990 TL

A101'e bayram geldi! A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada; Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 9

Çay Makinesi - 2.199 TL

Mikrodalga Fırın - 3.499 TL

Dikiş Makinesi - 7.499 TL

Akıllı Baskül -329 TL

Kişisel Blender - 1.399 TL

Filtreli Kablolu Dik Düpürge - 1.499 TL

A101'e bayram geldi! A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada; Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 10

4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı - 1.499 TL

Kamp Yatağı -1.099 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi - 289 TL

4 Kişilik Manuel Kamp Çadırı - 1.199 TL

Emaye Mangal - 499 TL

A101'e bayram geldi! A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada; Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 11

Büyük Ev Tipi Bıçak Bileyici - 150 TL

Satır - 150 TL

Et Dövme Demiri - 201 TL

Kıyma ve Salça Makinesi - 1.899 TL

3'lü Kesim Panosu - 125 TL

Ahşap Saplı Sac Kavurma Tavası - 179 TL

Düdüklü Tencere Seti - 1.399 TL

A101'e bayram geldi! A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada; Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 12

Makyaj Çantası - 325 TL

3 Kapaklı Metal Ayakkabılık - 1.790 TL

Bavul Çeşitleri - 759 / 879 TL

Mega XL Hurç - 79 TL

Koltuk Örtüsü - 159 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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