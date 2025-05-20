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A101’e yaz geldi! 22 Mayıs aktüel kataloğunda güneş kremi, bronzlaştırıcı yağ, vücut sütü ve daha fazlası yer aldı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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A101’e yaz geldi! 22 Mayıs aktüel kataloğunda güneş kremi, bronzlaştırıcı yağ, vücut sütü ve daha fazlası yer aldı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A101 22 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı. Perşembe günü A101 marketlerde Sinoz Stick vücut bakım yağı, Nivea bronzlaştırıcı yağ, Garnier güneş koruyucu sprey, Palette renk açıcı ve daha fazlası satışa çıkacak.

A101’de 22 Mayıs’ta yaz rüzgarları esecek. A101 22 Mayıs aktüel kataloğunda güneş sonrası jel, portatif klima, sinek öldürücü, oyuncak yarış seti ve standlı şarjlı su pompası yer aldı.

A101’e yaz geldi! 22 Mayıs aktüel kataloğunda güneş kremi, bronzlaştırıcı yağ, vücut sütü ve daha fazlası yer aldı! - 1. Resim

A101 22 MAYIS AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

Tiny House 475.000 TL

Çekme Karavan 299.000 TL

Sinek Önleyici 289 TL

Portatif Klima 26.999 TL

A101’e yaz geldi! 22 Mayıs aktüel kataloğunda güneş kremi, bronzlaştırıcı yağ, vücut sütü ve daha fazlası yer aldı! - 2. Resim

22 MAYIS A101 TAG KATALOĞU

UHD Smart LED TV 20.999 TL

Google TV 9.299 TL

Powerbank 999 TL

Akülü Vidalama Seti 949 TL

Silikon Tabancası 199 TL

Katlanabilir Şarjlı Vidalama 459 TL

Takım Çantası 849 TL

A101’e yaz geldi! 22 Mayıs aktüel kataloğunda güneş kremi, bronzlaştırıcı yağ, vücut sütü ve daha fazlası yer aldı! - 3. Resim

A101 22 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Elektrikli Araç 229.990 TL

İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL

A101’e yaz geldi! 22 Mayıs aktüel kataloğunda güneş kremi, bronzlaştırıcı yağ, vücut sütü ve daha fazlası yer aldı! - 4. Resim

Oyuncak Dikey Elektrik Süpürgesi 119 TL

Oyuncak Bloklu Alışveriş Arabası 449 TL

Oyuncak Kuaför Seti 329 TL

Oyuncak Şirin Pusetli ve Beşikli Bebek 179 TL

A101’e yaz geldi! 22 Mayıs aktüel kataloğunda güneş kremi, bronzlaştırıcı yağ, vücut sütü ve daha fazlası yer aldı! - 5. Resim

A101 22 MAYIS ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ

Zamanlayıcı Ayarlı Hayvan Mama Kabı 799 TL

Evcil Hayvan Elektrik Süpürgesi ve Tüy Kurutma Bakım Seti 3.299 TL

Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 9.999 TL

Hareket Sensörlü Evcil Hayvan Su Çeşmesi 999 TL

A101’e yaz geldi! 22 Mayıs aktüel kataloğunda güneş kremi, bronzlaştırıcı yağ, vücut sütü ve daha fazlası yer aldı! - 6. Resim

Evcil Hayvan Tarağı 139 TL

Evcil Hayvan Bakım Seti 499 TL

Göğüs Tasması Ve Gezdirme Seti 119 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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