A101’e yaz geldi! 22 Mayıs aktüel kataloğunda güneş kremi, bronzlaştırıcı yağ, vücut sütü ve daha fazlası yer aldı!
A101 22 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı. Perşembe günü A101 marketlerde Sinoz Stick vücut bakım yağı, Nivea bronzlaştırıcı yağ, Garnier güneş koruyucu sprey, Palette renk açıcı ve daha fazlası satışa çıkacak.
A101’de 22 Mayıs’ta yaz rüzgarları esecek. A101 22 Mayıs aktüel kataloğunda güneş sonrası jel, portatif klima, sinek öldürücü, oyuncak yarış seti ve standlı şarjlı su pompası yer aldı.
A101 22 MAYIS AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
Tiny House 475.000 TL
Çekme Karavan 299.000 TL
Sinek Önleyici 289 TL
Portatif Klima 26.999 TL
22 MAYIS A101 TAG KATALOĞU
UHD Smart LED TV 20.999 TL
Google TV 9.299 TL
Powerbank 999 TL
Akülü Vidalama Seti 949 TL
Silikon Tabancası 199 TL
Katlanabilir Şarjlı Vidalama 459 TL
Takım Çantası 849 TL
A101 22 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLERİ
Elektrikli Araç 229.990 TL
İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL
Oyuncak Dikey Elektrik Süpürgesi 119 TL
Oyuncak Bloklu Alışveriş Arabası 449 TL
Oyuncak Kuaför Seti 329 TL
Oyuncak Şirin Pusetli ve Beşikli Bebek 179 TL
A101 22 MAYIS ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ
Zamanlayıcı Ayarlı Hayvan Mama Kabı 799 TL
Evcil Hayvan Elektrik Süpürgesi ve Tüy Kurutma Bakım Seti 3.299 TL
Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 9.999 TL
Hareket Sensörlü Evcil Hayvan Su Çeşmesi 999 TL
Evcil Hayvan Tarağı 139 TL
Evcil Hayvan Bakım Seti 499 TL
Göğüs Tasması Ve Gezdirme Seti 119 TL