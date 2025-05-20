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20-23 Mayıs BİM aktüel kataloğu ile yaza hazırlık! Bu hafta hangi ürünler indirimde?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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20-23 Mayıs BİM aktüel kataloğu ile yaza hazırlık! Bu hafta hangi ürünler indirimde?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

20-23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ile yaz hazırlıklarınızı tamamlayın. 20-23 Mayıs'ta tatil ürünleri, elektrikli bisiklet, teknolojik aletler, gıda ve temizliğe kadar pek ürün indirimli fiyatlarla raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Bu hafta indirimde olan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

BİM 20-23 Mayıs aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Yaza girerken güneş kremleri, vücut yağı ve cilt bakım ürünleri raflarda yerini alacak. 

23 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bade Natural Işıltılı Vücut Yağı 50 ml 199 TL

Sebamed 100 ml Çok Yönlü Güneş Sütü Bebek&Çocuk 50 SPF 389 TL

Sebamed Güneş Kremi 50 ml 50 SPF 359 TL

Nivea Sun Güneş Spreyi Çocuk 200 ml 50+ Spf 539 TL

23 Mayıs BİM Aktüel kataloğu

Arko Suncare Güneş Koruyucu Sprey Spf 50+ 399 TL

Arko Suncare Güneş Koruyucu Sprey Bebek&Çocuk Spf 50+ 399 TL

Sinoz Güneş Koruyucu Yüz Kremi Çeşitleri 50 Spf 149 TL

TCL 55 İnç Ultra HD Google TV 21.900 TL

Honor Pad X9 Android Tablet 8GB/128GB 7.250 TL

Dijitsu 55 İnç Ultra HD Google TV 14.990 TL

20-23 Mayıs BİM aktüel kataloğu ile yaza hazırlık! Bu hafta hangi ürünler indirimde? - 2. Resim

RKS XS35 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 29.900 TL

Bellina 125 cc Motosiklet 49.900 TL

Kuba Garden Track Off Road ATV 149 CC 89.000 TL

20-23 Mayıs BİM aktüel kataloğu ile yaza hazırlık! Bu hafta hangi ürünler indirimde? - 3. Resim

Akasya Mutfak Gereçleri 99 TL

Akasya Mutfak Ekipmanları 99 TL

Tekerlekli 4 Katlı Raf Ünitesi 299 TL

5 Bölmeli Kristal Organizer 55 TL

20-23 Mayıs BİM aktüel kataloğu ile yaza hazırlık! Bu hafta hangi ürünler indirimde? - 4. Resim

Krep Tavası ~26 cm 229 TL

Sahan ~20 cm 209 TL

Tost Kahvaltı Seti 399 TL

Çelik Sefer Tası 349 TL

20-23 Mayıs BİM aktüel kataloğu ile yaza hazırlık! Bu hafta hangi ürünler indirimde? - 5. Resim

Pareo Kadın 479 TL

Deniz Şortu Erkek 249 TL

Güneş Gözlüğü Yetişkin 115 TL

Güneş Gözlüğü Çocuk 115 TL

20-23 Mayıs BİM aktüel kataloğu ile yaza hazırlık! Bu hafta hangi ürünler indirimde? - 6. Resim

Kep Kadın-Erkek 79 TL

Merserize Şapka Kadın 139 TL

Hasır Şapka Erkek 139 TL

Jakarlı Plaj Havlusu 169 TL

20-23 Mayıs BİM aktüel kataloğu ile yaza hazırlık! Bu hafta hangi ürünler indirimde? - 7. Resim

Sezon Taşınabilir Plaj Çadırı 499 TL

Plaj Sandalyesi 299 TL

Lisanslı Çocuk Plaj Sandalyesi 319 TL

Bahçe Plaj Şemsiyesi 8 Tel 799 TL

20-23 Mayıs BİM aktüel kataloğu ile yaza hazırlık! Bu hafta hangi ürünler indirimde? - 8. Resim

Flamingo Deniz Yatağı 1.699 TL

Oval Şişme Havuz 3+ 1.399 TL

Figürlü Deniz Simidi 159 TL

Çocuk Şişme Havuz 249 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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