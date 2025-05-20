20-23 Mayıs BİM aktüel kataloğu ile yaza hazırlık! Bu hafta hangi ürünler indirimde?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mayıs 2025 13:44 - Güncelleme: 20 Mayıs 2025 13:44 - Güncelleme:

20-23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ile yaz hazırlıklarınızı tamamlayın. 20-23 Mayıs'ta tatil ürünleri, elektrikli bisiklet, teknolojik aletler, gıda ve temizliğe kadar pek ürün indirimli fiyatlarla raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Bu hafta indirimde olan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

BİM 20-23 Mayıs aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Yaza girerken güneş kremleri, vücut yağı ve cilt bakım ürünleri raflarda yerini alacak. 23 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Bade Natural Işıltılı Vücut Yağı 50 ml 199 TL Sebamed 100 ml Çok Yönlü Güneş Sütü Bebek&Çocuk 50 SPF 389 TL Sebamed Güneş Kremi 50 ml 50 SPF 359 TL Nivea Sun Güneş Spreyi Çocuk 200 ml 50+ Spf 539 TL Arko Suncare Güneş Koruyucu Sprey Spf 50+ 399 TL Arko Suncare Güneş Koruyucu Sprey Bebek&Çocuk Spf 50+ 399 TL Sinoz Güneş Koruyucu Yüz Kremi Çeşitleri 50 Spf 149 TL TCL 55 İnç Ultra HD Google TV 21.900 TL Honor Pad X9 Android Tablet 8GB/128GB 7.250 TL Dijitsu 55 İnç Ultra HD Google TV 14.990 TL RKS XS35 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 29.900 TL Bellina 125 cc Motosiklet 49.900 TL Kuba Garden Track Off Road ATV 149 CC 89.000 TL Akasya Mutfak Gereçleri 99 TL Akasya Mutfak Ekipmanları 99 TL Tekerlekli 4 Katlı Raf Ünitesi 299 TL 5 Bölmeli Kristal Organizer 55 TL Krep Tavası ~26 cm 229 TL Sahan ~20 cm 209 TL Tost Kahvaltı Seti 399 TL Çelik Sefer Tası 349 TL Pareo Kadın 479 TL Deniz Şortu Erkek 249 TL Güneş Gözlüğü Yetişkin 115 TL Güneş Gözlüğü Çocuk 115 TL Kep Kadın-Erkek 79 TL Merserize Şapka Kadın 139 TL Hasır Şapka Erkek 139 TL Jakarlı Plaj Havlusu 169 TL Sezon Taşınabilir Plaj Çadırı 499 TL Plaj Sandalyesi 299 TL Lisanslı Çocuk Plaj Sandalyesi 319 TL Bahçe Plaj Şemsiyesi 8 Tel 799 TL Flamingo Deniz Yatağı 1.699 TL Oval Şişme Havuz 3+ 1.399 TL Figürlü Deniz Simidi 159 TL Çocuk Şişme Havuz 249 TL

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan