20-23 Mayıs BİM aktüel kataloğu ile yaza hazırlık! Bu hafta hangi ürünler indirimde?
20-23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ile yaz hazırlıklarınızı tamamlayın. 20-23 Mayıs'ta tatil ürünleri, elektrikli bisiklet, teknolojik aletler, gıda ve temizliğe kadar pek ürün indirimli fiyatlarla raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Bu hafta indirimde olan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.
BİM 20-23 Mayıs aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Yaza girerken güneş kremleri, vücut yağı ve cilt bakım ürünleri raflarda yerini alacak.
23 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Bade Natural Işıltılı Vücut Yağı 50 ml 199 TL
Sebamed 100 ml Çok Yönlü Güneş Sütü Bebek&Çocuk 50 SPF 389 TL
Sebamed Güneş Kremi 50 ml 50 SPF 359 TL
Nivea Sun Güneş Spreyi Çocuk 200 ml 50+ Spf 539 TL
Arko Suncare Güneş Koruyucu Sprey Spf 50+ 399 TL
Arko Suncare Güneş Koruyucu Sprey Bebek&Çocuk Spf 50+ 399 TL
Sinoz Güneş Koruyucu Yüz Kremi Çeşitleri 50 Spf 149 TL
TCL 55 İnç Ultra HD Google TV 21.900 TL
Honor Pad X9 Android Tablet 8GB/128GB 7.250 TL
Dijitsu 55 İnç Ultra HD Google TV 14.990 TL
RKS XS35 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 29.900 TL
Bellina 125 cc Motosiklet 49.900 TL
Kuba Garden Track Off Road ATV 149 CC 89.000 TL
Akasya Mutfak Gereçleri 99 TL
Akasya Mutfak Ekipmanları 99 TL
Tekerlekli 4 Katlı Raf Ünitesi 299 TL
5 Bölmeli Kristal Organizer 55 TL
Krep Tavası ~26 cm 229 TL
Sahan ~20 cm 209 TL
Tost Kahvaltı Seti 399 TL
Çelik Sefer Tası 349 TL
Pareo Kadın 479 TL
Deniz Şortu Erkek 249 TL
Güneş Gözlüğü Yetişkin 115 TL
Güneş Gözlüğü Çocuk 115 TL
Kep Kadın-Erkek 79 TL
Merserize Şapka Kadın 139 TL
Hasır Şapka Erkek 139 TL
Jakarlı Plaj Havlusu 169 TL
Sezon Taşınabilir Plaj Çadırı 499 TL
Plaj Sandalyesi 299 TL
Lisanslı Çocuk Plaj Sandalyesi 319 TL
Bahçe Plaj Şemsiyesi 8 Tel 799 TL
Flamingo Deniz Yatağı 1.699 TL
Oval Şişme Havuz 3+ 1.399 TL
Figürlü Deniz Simidi 159 TL
Çocuk Şişme Havuz 249 TL