Burdur'da bir vatandaş tarafından yapılan 'gökyüzünde bilinmeyen ışık' ihbarı paniğe neden oldu. Yapılan incelemenin ardından cismin uçak veya dron olmadığı, büyük ihtimalle göktaşı olduğu belirtildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesi Böğrüdelik Yaylası yakınlarında saat 19.00'da bölge sakinlerini şaşırtan bir an yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan bir vatandaş tarafından bölgede bilinmeyen bir cismin düştüğüne dair 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bahse konu adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

UÇAK MI, DRON MU? GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından vatandaşın gördüğü cismin bir göktaşı olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından incelemeler devam ediyor.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "İlimiz Gölhisar ilçesi ve Denizli ili Çameli ilçesi arasındaki bölgede bir cismin düştüğüne dair ihbar alınmıştır. İlk değerlendirmelere göre söz konusu cismin uçak, dron vb. olmadığı; meteor olabileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır. Konuya ilişkin incelemeler devam etmekte olup, netleşen bilgiler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır" denildi.

